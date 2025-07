Kričfaluši očekává nabídky, je otevřený zahraničí: Do Slavie se v létě nevrátím

Do přípravy naskočil později, proti houževnatému druholigovému Ústí nad Labem ale stihl Kričfaluši odehrát celý druhý poločas. Bez problému, i jeho výkon stál za tím, že si soupeř ve druhé půli neškrtnul. Z ochozů ho sledoval i agent Martin Hrdlička, který sám poznamenal, že se zahraniční trh rozehřívá trochu déle. Telefonáty ohledně jeho klienta zřejmě přijdou, s čímž trochu počítá i sám 195 centimetrů vysoký mladík, který po utkání dorazil mezi novináře.

Ondřeji, jaká je situace, co se týče vašeho angažmá pro příští sezonu?

„Myslím si, že je to úplně otevřené. Jsem teď v Teplicích, ale nechci říkat, že tu zůstanu, nebo že někam půjdu. Až další dny ukážou, jestli se něco stane, nebo ne.“

Máte odchod v hlavě?

„Nechávám tomu spíš úplně volný průběh. Nechci si tím zaneprázdnit hlavu. Dělám v přípravě Teplic vše na sto procent, abych byl připraven na sezonu.“

Ale ten humbuk kolem své osoby vnímáte, že?

„Už se to řešilo na konci minulé sezony. Trošku to vnímám, ale při trénincích a zápasech si to do hlavy nepustím. Řeším to mimo fotbal, mimo kabinu.“

Ale jste tady, což trochu signalizuje, že jste připraven pokračovat v Teplicích…

„Určitě jsem připraven tu pokračovat. Ohromně jsem se tu posunul. Vyrostl jsem tady i ve většího lídra, v kabině i na hřišti. Byl to ten nejlepší krok, co jsem mohl udělat. Ale uvidíme, přestupové okno je dlouhé.“

Co návrat do Slavie?

„Asi můžu říct, že do Slavie se toto přestupové období stoprocentně nevrátím.“

Probíhala na toto téma nějaká komunikace s trenéry? Údajně o vás stáli, ale zároveň je například záložní řada hodně zaplněná…

„Ano, s trenéry jsem na konci sezony komunikoval. Ale sám jsem si to vyhodnotil tak, že bych tam nyní neměl takové vytížení. A jelikož mě čeká další cyklus s reprezentací do 21 let, kde by to na mě mohlo i stát, tak mi to dává větší smysl.“

Líbil by se vám spíš přestup ven?

„Je to ve hře. Bude se to řešit později a jsem otevřený všemu. Ten krok jsem stoprocentně připravený udělat. Je pro každého sen hrát v zahraničí. Kdyby taková nabídka byla, nikdo by to asi neodmítl. Ligy v zahraničí jsou tak kvalitní a odskočené, že si člověk ani nemůže vybírat – top pětka, Nizozemsko, Belgie…“

Jak se ohlížíte za EURO U21?

„Super zážitek, největší turnaj v mé kariéře, vždyť jsem tam potkal světové fotbalisty… Bylo to trochu zklamání, že jsme nepostoupili ze skupiny, chytli jsme do skupiny finalisty, kteří měli ohromnou kvalitu. Nechci říct, že jsme nějak extrémně obstáli, ale úplný průšvih to nebyl. Ale už jsem to hodil za hlavou, připravuji se na sezonu a vlastně i na další cyklus s U21.“