Naštvaný střelec Zmrzlý: Rozhodčí? To jsem ještě neviděl! Linec absolutně bez fair play

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Najednou je na pozici levého wingbeka ve Slavii jasnou jedničkou. Jenže na úkor zranění Dominika Javorčeka a víceméně jistého odchodu Malicka Dioufa to Ondřeje Zmrzlého (26) tolik netěší. Poté, co jediným gólem rozhodl přípravu s BW Linec (1:0), prohlásil: „Kdyby Malick neodešel, byla by pro mě extrémní motivace se přes něj dostat.“

V době, kdy jste skóroval, už jste vůbec neměl být na hřišti, že? Odehrál jste první poločas a pak jste střídal.

„Byl jsem připravený, kdyby se něco stalo. Bohužel k tomu došlo a doufám, že Javor bude v pohodě. Vypadalo to strašně. Přišel k nám, a kdyby to bylo něco vážného, je to pro něj hrozný začátek. Hodně by mě to mrzelo. Je to hodně nepříjemné a vůbec nikomu to nepřeju. Je veliké štěstí, že se nestalo ještě něco někomu jinému. Měl jsem strach i o Vlčáka (Tomáše Vlčka) a jeho koleno.“

Jak jste se v tu chvíli dostal na hrot?

„Vyplynulo to ze standardky, kdy jsme byli nahoře naskládaní a presovali. Trošku nám z toho vyjeli, ale Sáďa (Michal Sadílek) to skvěle zachytil a dal mi nádhernou přihrávku. Prostrčil to a ukázal, že je super fotbalista. Obtočil jsem se a dal gól. Měl jsem trošku nervy, jak do nás chodí.“

Soupeř hrál hodně tvrdě, co?

„V prvních dvou zápasech v přípravě jsme měli super rozhodčí, pískali férově. Co předváděl tento, to jsem ještě neviděl. Bylo to něco neskutečného. Nemám na to ani komentář. Kdo to viděl, udělá si obrázek sám. Hráči Lince byli všude pozdě, dojížděli nás. Absolutně bez fair play. Katastrofa.“

Cítíte nyní velkou šanci nastupovat v základu?

„Chci se poměřovat s klukama, kteří tady jsou. Kdyby Malick Diouf neodešel, je to velká konkurence a pro nás zároveň velká posila. Pro mě by byla extrémní motivace se přes něho prosadit. Všichni víme, jak hrál. Pokud zůstane, jsem připravený si to s ním rozdat. Kdo bude lepší, bude na hřišti. Kvalita je tu ohromná. Máme sedmadvacet hráčů, kteří mají na to, aby byli v základu.“