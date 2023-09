Nasáklé, těžké... Hráči Aston Villy si stěžují na dresy, obavy ze zápasu žen

Perfektní zazemí, parádní trávník a vše na potřebné úrovni. To už je dnes samozřejmost prakticky u všech profesionálních klubů. Speciálně v Anglii a ve slavné Premier League. Neplatí to ale stoprocentně. Hráčům Aston Villy nejsou totiž pohodlné jejich dresy a stěžují si, že rychle nasáknou potem, jsou těžké a nepříjemně se lepí na tělo. Zkrátka přilnou a zvýrazní různé partie, čehož se klub obává před prvním televizním utkáním jeho ženského týmu...

Aston Villa vstoupila v lize do sezony velmi solidně. V Premier League je šestá, naposledy vyhrála na půdě Chelsea. O něco hůře však odstartovala v Konfereční lize, když padla na hřišti Legie Varšava. Ve středu pak v EFL Cupu nestačila na Everton. Ještě před tímto nezdarem se však začalo řešit, že hráči nemají dostatečně pohodlné dresy, což může snižovat jejich výkon.

Klub využívá dresy od manchesterského výrobce Castore, mimochodem stejně jako třeba Newcastle, Rangers či Leverkusen s českými reprezentanty Patrikem Schickem, Adamem Hložkem a Matějem Kovářem. Villans se před sezonou dohodli na dvouleté spolupráci, která však velmi rychle dostává trhlinu. Vedení klubu již problém řeší a vyzvalo výrobce k hledání řešení.

Hráči Aston Villy si stěžují na dresy od výrobce Castore: nasají pot, jsou těžké a nepříjemné na kůži





Největší obavy v případě „mokrého“ vzhledu a přilnavosti dresů panují před nedělním zápasem ženského týmu proti Manchesteru United. Spokojené však nejsou ani hvězdy A-týmu. Především kvůli váze a nepříjemnému pocitu na kůži, který podle hráčů snižuje i jejich výkonnost.

Podobný problém nedávno řešili i v Brentfordu. Ředitel klubu Ben Ryan to hlásil výrobci Umbro. Jejich hostující dresy neměly moderní technologii na odvádění potu a během utkání tak podle něj mohly vážit až o 500 gramů více. „V průběhu 90 minut se to trochu sčítá a také to může způsobit, že se nebudete cítit tak pohodlně a nebudete si tak jistí, takže všechny tyto drobnosti do toho vstupují,“ řekl Ryan pro deník Guardian.

Slogan společnosti Castore přitom hlásá: „Vyžadujte lepší - prvotřídní výkon.“ Hráči Aston Villy však mají pocit, že to s jejich dresy není úplně snadné. K rychlé výměně dresů nejspíš nedojde. První tým hraje v sobotu od 13:30 proti Brightonu. Pravděpodobně zatím ve stejných trikotech.