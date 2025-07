Sparta v Jablonci: emoce po utkání a Kuchtovo přiznání. Kdo na křídle hrozil?

V první půli to haprovalo, přesto sparťané mohli vstřelit nejméně dvě branky. Ermal Krasniqi, kosovský reprezentant, obešel gólmana Jana Hanuše a poté slabou levou nohou zakončil mimo tři tyče. Podobně si počínal Jan Kuchta. Útočník Letenských po přihrávce Pavla Kadeřábka minul Hanuše a už zakončoval, když v tom přilétl do malého vápna Vakho a střelu zastavil. „Všechno bylo dobře, ale měl jsem to vyřešit pod klacek,“ litoval Kuchta s tím, že sparťané udělali z Hanuše muže utkání. „Možná jsme hodnotu očekávaných gólů neměli tak vysokou, ale třeba Kuchta, Krasniqi nebo Uchenna ze standardní situace měli dát branku. Každopádně vím, že budeme silnější, zlepšíme se,“ doplnil trenér Brian Priske.