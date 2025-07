Experti rozebírají Vindahlův (ne)zákrok: Blbý gól mu ublíží a tlak se zvýší

Vstoupit do diskuse (

Byl velmi diskutovanou personou v kádru Sparty. Gólman Peter Vindahl, jenž v minulé zpackané sezoně inkasoval dohromady sedmdesát branek napříč všemi soutěžemi, odstartoval nový ročník Chance Ligy rozpačitým zákrokem. V sobotním utkání v Jablonci (1:1) si srazil do vlastní sítě střelu Lamina Jawa, který pálil z velmi ostrého úhlu. „Tohle brankáři určitě ublíží,“ poznamenal Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport.

Zbytečně nechodil kolem, řekl jasně, jak to bude. Trenér Brian Priske prohlásil na předsezonní tiskové konferenci, že Peter Vindahl zůstává nadále gólmanskou jedničkou Sparty. „Stoprocentně mu věřím,“ odpověděl na dotaz deníku Sport.

Byl to on, dánský kouč, kdo o tom rozhodl. Není tajemstvím, že vedení letenského klubu mělo pro všechny případy nachystané záložní varianty. Zabývalo se tím, jestli není třeba přivést novou tvář do branky.

Což se nakonec nestalo. Vindahl naskočil v Jablonci v základní sestavě, na lavici zůstali náhradníci Jakub Surovčík a Joeri Heerkens, o něhož stále stojí nizozemský Ajax Amsterdam. „Tohle je věc trenérů, Vindahla vidí každý den, jak pracuje,“ líčil Zdeněk Ščasný, bývalý kouč Sparty.