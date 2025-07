Veterán Petržela? Pořád umí. Gól si ale nacvičil Vašulín, nové eso Sigmy

Je jasné, že Sigma bude před vstupem na evropskou scénu v lize honit body. V Uherském Hradišti získala maximum, v dynamické bitvě měla i štěstí. Třeba při Juroškově dorážce do břevna. „Byl to strašně těžký zápas. Po půl roce jsem odehrál více než šedesát minut,“ odfoukl si jediný střelec Daniel Vašulín, jehož ke konci střídal uzdravený Antonín Růsek.

Dva rozdílné scénáře psaly dvě největší letní olomoucké posily. Záložník Dominik Janošek, nástupce opory Filipa Zorvana, vydržel na place jen poločas. V pauze ho kouč stáhl a poslal do akce dosud poslední akvizici Davida Tkáče. „Nebyli jsme úplně spokojení s pohybem středové formace. Navíc byl Dominik osobně bráněný Daníčkem. Chtěli jsme dostat do hry větší rychlost a dravost v podobě mladého Tkáče,“ vysvětlil trenér Tomáš Janotka.

Zato Vašulínův mini příběh neměl chybu. Úplně do hry se sice urostlý hroťák nedostal, ovšem rozdílový moment si přivlastnil. Po Mikulenkově přiťuknutí natáhl krok kolem stopera Filipa Vaška a krásně mu poslal balon mezi nohama mimo Hečův dosah. Nenápadný pokus z dálky byl naprosto přesný a Sigma zlomila moravské derby na svou stranu. „Odvedl kus práce,“ shrnul Vašulínův nadřízený. „Byl na tom velice dobře pohybově. Se stoperskou dvojicí to neměl na hranici ofsajdu vůbec jednoduché. Jeho přínos pro hru je jasný a daný vítěznou brankou,“ dodal.

Hosté před zraky zraněného kanonýra Jana Klimenta lepší nebyli. O to víc je hřál výsledek. „Pro sebevědomí týmu je to hrozně důležitá výhra,“ ulevil si Janotka.

Domácí se pod novým trenérem Janem Kameníkem prezentovali sympaticky. Běhali s elánem, dali do hry vše, co mohli. Kromě efektivní koncovky. Vaškovu gólovou hlavičku po rohu brilantně vytěsnil brankář Jan Koutný, jenž srazil i střelu Patrika Blahúta. I když přímo před nohy rozběhnutého Pavla Jurošky, nemusel litovat. Náhradníkova dorážka z voleje (ne úplně lehká) skončila na břevně odkryté branky.

Sázka na zkušenosti

„Slovácko hrálo velmi dobře,“ přiznal slovenský stoper Tomáš Huk po své premiéře v Chance Lize. Svůj celek zachránil, když na poslední chvíli zblokoval nebezpečnou střelu Marka Havlíka. „Skvělý výkon. Věřím, že bude oporou zadních řad,“ poznamenal Janotka. Mimo tým byl v neděli Hukův krajan Matúš Malý, čerstvá akvizice z Ružomberku. Po přestupu se ukázalo, že po zranění ještě není kondičně na výši. Bude potřebovat čas.

Za poražené opět naskočil veterán Milan Petržela a po návratu z hostování na Žižkově patřil k nejlepším na hřišti. Ukázal, že do první ligy pořád patří, byť už je mu 42 let. „Na balonu má stále velkou sílu. Jsem pevně přesvědčený, že nám v zápasech může pomoct. Ještě musíme intenzivně pracovat na tom, aby se silami vydržel déle,“ poznamenal Kameník. „Ve druhé lize si odpočinul,“ pousmál se Janotka. „Jeho vrtkavost a driblink jsou pořád skvělé,“ dodal.

Nový kouč Slovácka vsadil na zkušenost, dlouholeté vazby. Dal zřetelně najevo, jakou cestou minimálně v úvodu svého angažmá půjde. Nové hráče usadil v prvním kole na lavičku. „Z naší strany to bylo sehrané velmi slušně. Musím hráče pochválit, určitě jsme neměli zápas prohrát,“ shrnul Jan Kameník. „Spolkli jsme hořkou pilulku,“ dodal. „Týmy trenéra Kameníka se vždy spoléhají na pevnou defenzivu, dostávají málo gólů. Bylo jednoznačně vidět, že Slovácko chce zlomit nepovedenou přípravu a nemíní opakovat minulou sezonu,“ připojil Janotka.

Soubor z Uherského Hradiště pořád řeší pozici levého beka. Na startu ročníku tam zaskakuje zkušený univerzál Petr Reinberk. Nehrál vůbec špatně, ovšem do budoucna se počítá s nasazením Nizozemce s izraelským pasem Jonathana Muldera, posily z litevského Hegelmannu. Proti vítězi MOL Cupu už dostal první minuty.

„Věřím, že jsme tu pozici jeho příchodem vyřešili. Vstoupil do toho velmi dobře,“ ocenil jeho vstup na českou scénu Kameník. „Rambo (Reinberk) pořád na hřiště patří, v několika okamžicích si poradil velmi dobře. Určitě s ním chceme pokračovat dál. Vnímáme, že nám může v sezoně pomoct,“ uvedl.

Očima trenéra Slovácka Jana Kameníka

Hořká pilulka

„Snažili jsme se dostat na hřiště aktuálně to nejlepší. Hráči, kteří nastoupili, se s tím popasovali velmi dobře. Musím je pochválit, dali do toho srdce. Byl tam velmi dobrý přístup, nasazení. Nešlo jen o to, že jsem vsadil na zkušenost. Každý se v přípravě nějak prezentoval. Poté, co jsme nevstřelili gól z velké šance Jurošky, jsme relativně lacino inkasovali. Spolkli jsme hořkou pilulku. Střídající pomohli k tomu, že jsme si v závěru vytvořili slušný tlak. Vstoupili do toho dobře, byli velmi aktivní. Určitě jsme neměli tento zápas prohrát. Kim nenastoupil ani do posledního přípravného utkání, má drobný problém s kolenem. Co se týká změny střídačky, měli jsme možnost volby, jestli půjdeme napravo anebo nalevo. Rozhodli jsme se po poradě s realizačním týmem pro pravou stranu. Zůstaneme tam.“