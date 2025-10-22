Předplatné

Reprezentaci v listopadu povede Köstl. Trunda: Je důležité zachovat kontinuitu

Odvolat Haška? Velká chyba, říká Řepka. V cizině mají k legendám úctu, to u nás chybí • Zdroj: isport.cz
Dosavadní reprezentační asistent Jaroslav Köstl zřejmě dostane na starost listopadové zápasy národního týmu
Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a David Trunda během zápasu s Chorvatskem
Generálku Slavie si nenechali ujít ani zástupci reprezentace zleva Pavel Nedvěd, Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschmann
ČTK, iSport.cz
Reprezentace
Rozhodnuto! Českou fotbalovou reprezentaci po nedávném odvolání trenéra Ivana Haška dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Pětatřicetiletý kouč povede národní mužstvo při listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu.

Hašek skončil u národního týmu v minulém týdnu, výkonný výbor ho odvolal po nečekané porážce 1:2 na Faerských ostrovech ve světové kvalifikaci. Vedení FAČR uvedlo, že k reprezentaci hledá s výhledem do budoucna zahraničního trenéra. Než ho angažuje, povede mužstvo „překlenovací“ kouč. Dočasný trenér by mohl zůstat u národního týmu i pro březnové play off o šampionát, které má český výběr prakticky jisté.

V médiích se spekulovalo o tom, že by reprezentaci mohl pro listopadový program převzít zkušený Miroslav Koubek, který nedávno skončil ve Viktorii Plzeň. Asociace se nakonec rozhodla dočasně „povýšit“ Köstla. „Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.

O co se bude hrát

Reprezentaci na závěr roku čekají dva zápasy. Nejprve 13. listopadu přivítá v přípravě San Marino a o čtyři dny později na závěr kvalifikační skupiny bude hostit dalšího z outsiderů Gibraltar. Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v tabulce, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod.

Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.

Köstla bude v roli dočasného kouče národního mužstva čekat dosavadní vrchol trenérské kariéry. Dosud působil jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha, od loňského ledna se z Edenu přesunul do realizačního týmu české reprezentace. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

