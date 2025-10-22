Reprezentaci v listopadu povede Köstl. Trunda: Je důležité zachovat kontinuitu
Rozhodnuto! Českou fotbalovou reprezentaci po nedávném odvolání trenéra Ivana Haška dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Pětatřicetiletý kouč povede národní mužstvo při listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu.
Hašek skončil u národního týmu v minulém týdnu, výkonný výbor ho odvolal po nečekané porážce 1:2 na Faerských ostrovech ve světové kvalifikaci. Vedení FAČR uvedlo, že k reprezentaci hledá s výhledem do budoucna zahraničního trenéra. Než ho angažuje, povede mužstvo „překlenovací“ kouč. Dočasný trenér by mohl zůstat u národního týmu i pro březnové play off o šampionát, které má český výběr prakticky jisté.
V médiích se spekulovalo o tom, že by reprezentaci mohl pro listopadový program převzít zkušený Miroslav Koubek, který nedávno skončil ve Viktorii Plzeň. Asociace se nakonec rozhodla dočasně „povýšit“ Köstla. „Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
O co se bude hrát
Reprezentaci na závěr roku čekají dva zápasy. Nejprve 13. listopadu přivítá v přípravě San Marino a o čtyři dny později na závěr kvalifikační skupiny bude hostit dalšího z outsiderů Gibraltar. Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v tabulce, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod.
Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.
Köstla bude v roli dočasného kouče národního mužstva čekat dosavadní vrchol trenérské kariéry. Dosud působil jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha, od loňského ledna se z Edenu přesunul do realizačního týmu české reprezentace. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0