Fanoušci masivně podpořili Chytila. Rozhodla síla vůle, Chaloupek si řekl o větší minutáž
PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | Možná to favorit čekal v Mladé Boleslavi jednodušší, nakonec si musel sáhnout na dno sil. Po vyrovnávací brance domácích zkraje druhého poločasu vypadla Slavia z rytmu, dramatické utkání ale nakonec dovedla silou vůle k vítězství 3:1. Web iSport popisuje klíčové události zápasu a přidává další detailní postřehy.
Hlavní události
Ten, co nemá na základ…: V týdnu dostal Mojmír Chytil sodu od šéfa Jaroslava Tvrdíka. „Zřetelně není útočníkem do základní sestavy,“ suše prohlásil. V Mladé Boleslavi byl v základu a na drsnou kritiku odpověděl brankou. Takhle se chová sebevědomý borec.
Opakovaná penalta: Jindřich Staněk nejprve skokem pod nohy Filipa Prebsla vyrobil pokutový kop. Vzápětí řval radostí poté, co Romanu Mackovi penaltu chytil. Jenže slávisté vběhli do šestnáctky dřív, než došlo k exekuci. VAR situaci vrátil k repete. Druhý pokus už precizně zvládl Matyáš Vojta a srovnal účty na 1:1.
Chaloupek hrdinou: Že by mladému stoperovi začalo svítit světlo v tunelu? Zatím má ve Slavii otlačenou zadnici z vysedávání na lavici. V druhém poločase nahradil Ogbua a solidní výkon korunoval vítěznou brankou ze 73. minuty. Třeba si řekl o větší minutáž.
Kdo mě zaujal
Mojmír Chytil: Odehrál nejlepší zápas v sezoně. Ve čtrnácté minutě se pověsil do vzduchu a hlavou otevřel skóre. Jízdou po kolenou pak emotivně slavil první gól v sezoně. Ale nešlo jen o to produktivitu. Na hrotu byl cítit, udržel spoustu míčů, byl aktivní, klidně mohl přidat i další gól. Známka: 7/10
Matyáš Vojta: Proti slávistickým stoperům se útočníkům hraje extrémně těžko, ale mládežnický reprezentant se s tím popasoval více než dobře. V soubojích uplatňoval výšku i chytrost. A hlavně úspěšně prošel mentálním testem, když proměnil opakovanou penaltu. Známka: 7/10.
Kdo mě zklamal
Igoh Ogbu: Po zranění se nigerijský stoper nemůže dostat do formy. Před čtrnácti dny v Jablonci mazal ze hřiště po půlhodině. V Mladé Boleslavi zase o poločase. Udělal několik faulů, viděl žlutou kartu a o pauze přenechal místo Štěpánu Chaloupkovi. Známka: 4/10.