Předplatné

Fanoušci masivně podpořili Chytila. Rozhodla síla vůle, Chaloupek si řekl o větší minutáž

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek
Gólová radost fotbalistů Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána Chaloupka
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
19
Fotogalerie
Radek Špryňar
Blogy
Vstoupit do diskuse (2)

PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | Možná to favorit čekal v Mladé Boleslavi jednodušší, nakonec si musel sáhnout na dno sil. Po vyrovnávací brance domácích zkraje druhého poločasu vypadla Slavia z rytmu, dramatické utkání ale nakonec dovedla silou vůle k vítězství 3:1. Web iSport popisuje klíčové události zápasu a přidává další detailní postřehy.

Hlavní události

  • Ten, co nemá na základ…: V týdnu dostal Mojmír Chytil sodu od šéfa Jaroslava Tvrdíka. „Zřetelně není útočníkem do základní sestavy,“ suše prohlásil. V Mladé Boleslavi byl v základu a na drsnou kritiku odpověděl brankou. Takhle se chová sebevědomý borec.

  • Opakovaná penalta: Jindřich Staněk nejprve skokem pod nohy Filipa Prebsla vyrobil pokutový kop. Vzápětí řval radostí poté, co Romanu Mackovi penaltu chytil. Jenže slávisté vběhli do šestnáctky dřív, než došlo k exekuci. VAR situaci vrátil k repete. Druhý pokus už precizně zvládl Matyáš Vojta a srovnal účty na 1:1.

  • Chaloupek hrdinou: Že by mladému stoperovi začalo svítit světlo v tunelu? Zatím má ve Slavii otlačenou zadnici z vysedávání na lavici. V druhém poločase nahradil Ogbua a solidní výkon korunoval vítěznou brankou ze 73. minuty. Třeba si řekl o větší minutáž.

Kdo mě zaujal

  • Mojmír Chytil: Odehrál nejlepší zápas v sezoně. Ve čtrnácté minutě se pověsil do vzduchu a hlavou otevřel skóre. Jízdou po kolenou pak emotivně slavil první gól v sezoně. Ale nešlo jen o to produktivitu. Na hrotu byl cítit, udržel spoustu míčů, byl aktivní, klidně mohl přidat i další gól. Známka: 7/10

  • Matyáš Vojta: Proti slávistickým stoperům se útočníkům hraje extrémně těžko, ale mládežnický reprezentant se s tím popasoval více než dobře. V soubojích uplatňoval výšku i chytrost. A hlavně úspěšně prošel mentálním testem, když proměnil opakovanou penaltu. Známka: 7/10.

Kdo mě zklamal

  • Igoh Ogbu: Po zranění se nigerijský stoper nemůže dostat do formy. Před čtrnácti dny v Jablonci mazal ze hřiště po půlhodině. V Mladé Boleslavi zase o poločase. Udělal několik faulů, viděl žlutou kartu a o pauze přenechal místo Štěpánu Chaloupkovi. Známka: 4/10.

Jak to zvládli trenéři

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Doporučujeme

Články z jiných titulů