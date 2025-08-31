Předplatné

Liberec - Plzeň 1:1. Gabriel odpověděl na gól Ladry, otřesený Višinský musel střídat

Šimon Gabriel slaví vyronvávací branku Liberce
Šimon Gabriel slaví vyronvávací branku LiberceZdroj: ČTK / Černý Vít
Radoslav Kováč během zápasu proti Plzni
Šimon Gabriel slaví vyronvávací branku Liberce
Šimon Gabriel srovnal na 1:1
Kapitán Plzně Matěj Vydra bráněný Vojtěchem Stránským
Obrana Plzně hasí šanci Slovanu
Liberecký Lukáš Mašek přehlavičkovat plzeňského Svetozara Markoviče
Trenér Plzně Miroslav Koubek koučuje své svěřence
16
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Plzeň remizovala v 7. kole Chance Ligy na půdě Liberce 1:1. Kromě bodové počítají Viktoriáni i personální ztrátu. Denis Višinský byl po tvrdém souboji s Azizem Kayondem otřesený a musel za pomoci nosítek ze hřiště. Hosty ale nucené střídání nerozhodilo, o chvíli později si našel odražený míč Ladra a uklidil ho k tyči. Ve druhém poločase srovnal po rohovém kopu Michala Hlavatého obránce Šimon Gabriel. Plzni se tak vzdaluje čelo tabulky, patří ji 5. místo. Slovan bodoval po dvou porážkách a v neúplné tabulce je osmý.

Podrobnosti připravujeme.

7. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 65. Gabriel - 28. Ladra.
Rozhodčí: Rouček - Nádvorník, Kotalík - Všetečka (video).
ŽK: Koželuh, Masopust - Ladra, Markovič, Paluska.
Diváci: 4216.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Plzeň733115:712
6Karviná740312:812
7Olomouc63124:310
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (7)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů