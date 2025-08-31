Strach o Višinského, po loktu byl v bezvědomí. Koubek: Jsem zděšený, kam to směřuje
Určitě se jeho návrat na stadion U Nisy vyhlížel. Denis Višinský konečně nabral formu a chtěl ji ukázat i proti svému bývalému klubu. Místo toho si ale dost možná ze zápasu moc pamatovat nebude. Všem na stadionu zatrnulo, když po půl hodině hry spadl plzeňský záložník po souboji s Kayondem bezvládně na zem. V hlavní roli Afričanův loket. „Tohle musíme společnými silami zastavit, nechci, aby se takhle vyvíjel český fotbal,“ nelíbilo se trenéru Miroslavu Koubkovi.
Tohle rozhodně nechceme na českých hřištích vídat, Plzni už se to ale stává nepříjemně časo. V průběhu měsíce šli nuceně ze hry kvůli zranění hlavy už tři hráči. Nejdříve brankář Martin Jedlička, pak stoper Karel Spáčil a nyní Denis Višinský.
Ze všech případů ale možná zamrazilo nejvíce při střetu Kayondo-Višinský z 18. minuty. Ugandský bek šel do vzdušného souboje nešikovně a loktem poslal soupeře nechtěně k zemi. Nijak vytrčeným, ale beztak loktem. Na Višinského ještě automaticky mávnul, ať vstává, mládežnický reprezentant ale zůstal bezvládně ležet. Ztratil vědomí, spoluhráči ihned mávali směrem k lavičce, obrátili ho na bok. A stadion ztichl.
„V tu chvíli jsem si hned řekl, že to je v pytli,“ přikývl Tomáš Ladra, který o několik minut později svého kamaráda „pomstil“ úvodní brankou v utkání.
Když Višinského odnášeli zdravotníci na nosítkách, potlesk a skandování mladíkova jména se rozléhal ze sektoru hostí i domácích. Tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík potvrdil, že hráč byl v nějakou chvíli v bezvědomí a celý klub s napětím čeká na čerstvé zprávy z nemocnice.
A mohlo být hůř, i Václav Jemelka po jednom ze střetů v první půli rovněž dohrával s obvázanou hlavou. Trenér Miroslav Koubek nevěřícně kroutil hlavou. „Jemelka ofačovaný… Dostal loktem a rozhodčí to nepotrestá. Viděli jsme video. Tohle musíme společnými silami zastavit, nechci, aby se takhle vyvíjel český fotbal. Vstupují do toho vlivní lidé, jsme nahecovaní, každý chce být úspěšný, ale hrajme fotbal. Souhlasím se slovy trenéra Trpišovského, že se nám lépe hraje v Evropě,“ vyprávěl zkušený kouč.
Celý jeho monolog vyplynul z dojmu příliš agresivní hry Liberce. Je pravdou, že domácí rozhodně nepůsobili proti favoritovi jako leklé ryby, třeba jako proti Spartě. Postupně se ale začalo přitvrzovat, přišel zákrok na Višinského a nebezpečných momentů, přemotivovanosti či dlouhých pasáží plných ošetřování přibývalo.
„Jsem zděšený, kam to směřuje. Takový fotbal se mi nelíbí, neuznávám ho. Pak je to o tom, jak to kdo řídí, co pustí, jak to trestá… Bylo to nebezpečné utkání. My nejsme beránci, ale to jsou lokty, teče krev. Je to wrestling, ne fotbal. Přetlačovaná a přebíjená. Hra o souboji a odraženém míči. Tímto směrem to nemůže pokračovat,“ láteřil Koubek.
„My máme herní družstvo, nechceme hrát přehnaně agresivně. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale hodně se to válelo. Nedokážu vyhodnotit, jestli ty zákroky byly tak tvrdé. Čistého času bylo málo,“ odpověděl Radoslav Kováč a poslal Višinskému do nemocnice přání brzkého uzdravení.
Jeho hráči nakonec velký tlak proměnili ve vyrovnání, hlavou se trefil Šimon Gabriel a při dalších šancích podržel hosty brankář Martin Jedlička. Koubek měl pro ztrátu pochopení. „Dohrávali jsme s torzem,“ pravil a vypočítával absence – Dursonimi, Dweh, Višinský, Spáčil, ze hry musel nuceně i Vydra a Ladra…
Věří, že po reprezentační pauze, už se řady zdravých hráčů rozrostou. Situace totiž začíná být kritická a za rohem už na Viktorii čekají zápasy Evropské ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|6
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu