Ghaliho láká lukrativní nabídka ze Sigmy. Svět se zbláznil, říká Kováč. Co posily?
Na první pohled těžko uvěřitelná zpráva je realitou. Nabídku ze Sigmy Olomouc za Ahmada Ghaliho potvrdil jak Ondřej Kania, tak Radoslav Kováč. Slovan ji sice odmítl, ale je otevřený dalším jednáním. A otevřený je i hráč a není divu. Na Hané by pobíral pětinásobek současného platu! Do nedělního zápasu s Plzní (1:1) tak křídelník nezasáhl a liberecký dres dost možná už neobleče. Téma odchodu opory tak bylo samozřejmě hlavním tématem tiskové konference.
Jak těžké bylo nedat Ghaliho do sestavy?
„Dostal lukrativní nabídku a já s ním dva dny intenzivně mluvil. Řekl mi, že je připraven nějakým způsobem do zápasu, ale že to v hlavě má. Jako trenérský štáb jsme se rozhodli takto. Hráč třeba podvědomě pak nechodí do soubojů tak, jak by měl. Asi by to zvládl, ale bylo to naše rozhodnutí.“
Postrádal jste ho v zápase?
„Je to náš nejlepší hráč, který vždy může udělat nějakou šanci, dát gól, nebo na něj nahrát. Jeho kvalita je nesporná. Ale tak to ve fotbale je. Uvidíme, co se stane v příštích hodinách. Dali jsme místo něj Hodouše, který to měl rozebíhat a zvládl to skvěle.“
Nevadí vám, že Sigma je přímým konkurentem v boji o top 6?
„Ta nabídka je tak vysoká, že by to byl pro Ahmada problém. Některé věci se nedají odmítnout. Svět se dneska trošičku zbláznil. Bude to složité.“
Kdyby odešel, budete reagovat na přestupovém trhu?
„Myslím, že vedení pracuje na tom, abychom posílili. Hlavně na křídlech. Jinak bychom třeba museli reagovat i nějakou změnou rozestavení. Uvidíme, co se stane, máme čas do 8. září. Hlavně ale nepanikaříme. Uvidíme, jestli to bude hráč hotový, nebo to bude hráč do rozvoje. Ale od toho jsme tu my, abychom s nimi pracovali.“
Jak jsou na tom marodi? Krollis, Zyba, Knapík….
„Krollis se po víkendu zapojí do tréninku, měl individuální program. Zyba do zimy asi nebude. U Knápy není žádná predikce. V dohledné době to asi nebude.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|6
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu