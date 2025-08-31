Předplatné

ONLINE: Liberec - Plzeň. Hosté bez Durosinmiho, šanci dostal Kabongo. Masopust na lavičce

Christophe Kabongo v dresu plzeňské Viktorie
Christophe Kabongo v dresu plzeňské ViktorieZdroj: Michal Beránek / Sport
Matěj Vydra rozhodl proti Karviné v nastavení z penalty
Nedělní program 7. kola Chance Ligy otevírá souboj Liberce s Plzní. Viktoria přijíždí na sever Čech jako favorit, poslední dva zápasy zvládla vítězně a chce udržet kontakt s čelem tabulky. Slovan ideální formu nemá, naposledy prohrál ve Zlíně. Dokáže dnes účastníka Evropské ligy potrápit? ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

