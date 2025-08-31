ONLINE: Liberec - Plzeň. Hosté bez Durosinmiho, šanci dostal Kabongo. Masopust na lavičce
Nedělní program 7. kola Chance Ligy otevírá souboj Liberce s Plzní. Viktoria přijíždí na sever Čech jako favorit, poslední dva zápasy zvládla vítězně a chce udržet kontakt s čelem tabulky. Slovan ideální formu nemá, naposledy prohrál ve Zlíně. Dokáže dnes účastníka Evropské ligy potrápit? ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu