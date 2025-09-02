Předplatné

Rrahmani je klíč, Kosovan výrazně překračuje metriku xG. Proč Sparta odmítla Lyon?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Chytilova odpověď, Rrahmaniho placírka, Baník na rozcestí. Co fauly loktem a spirála milionů?
Albion Rrahmani slaví svou druhou branku proti Zlínu
Albion Rrahmani se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi
Oslavné gesto Albiona Rrahmaniho
Albion Rrahmani se prosadil ve třetím soutěžním duelu Sparty v řadě
Albion Rrahmani oslavuje gól proti Rize
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
10
Fotogalerie
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Dva brilantní góly, poutavé statistiky, viditelné dovednosti, konečně potvrzovaná pověst, s níž do Prahy před rokem dorazil – a pro kterou o něm velmi hloubavě dumala také Slavia. Albion Rrahmani, Kosovan s neskutečnou placírkou, je najednou miláčkem tribun na Letné, střelecky táhne Spartu, která vede ligu. Není divu, že se zjevila poptávka po jeho službách, ozval se slavný Lyon.

Čísla prý nelžou. Albion Rrahmani je až neskutečný v jedné fotbalové statistice. V ročníku zatím zapsal třináct startů v domácí soutěži i Konferenční lize, trefil se osmkrát. Přitom jeho xG, tedy počet očekávaných gólů, je 2,47.

V Chance Lize je na pěti zásazích s xG 1,16. Nejvyšší numero v této metrice drží reprezentant z Plzně Matěj Vydra – je na hodnotě 3,41. Kapitán Viktorie se stejně jako kosovský čahoun trefil pětkrát, spolu se usadili na první příčce ostře sledovaného pořadí.

Rovněž Vydra ukazuje kvalitu, o tom není pochyb, každý kdo „přestřílí“ své xG zkrátka koncovku zvládá (samozřejmě se statistickými výjimkami). Ovšem Rrahmaniho přesah je až neskutečný. Není divu, když dokáže

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů