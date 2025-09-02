Rrahmani je klíč, Kosovan výrazně překračuje metriku xG. Proč Sparta odmítla Lyon?
Dva brilantní góly, poutavé statistiky, viditelné dovednosti, konečně potvrzovaná pověst, s níž do Prahy před rokem dorazil – a pro kterou o něm velmi hloubavě dumala také Slavia. Albion Rrahmani, Kosovan s neskutečnou placírkou, je najednou miláčkem tribun na Letné, střelecky táhne Spartu, která vede ligu. Není divu, že se zjevila poptávka po jeho službách, ozval se slavný Lyon.
Čísla prý nelžou. Albion Rrahmani je až neskutečný v jedné fotbalové statistice. V ročníku zatím zapsal třináct startů v domácí soutěži i Konferenční lize, trefil se osmkrát. Přitom jeho xG, tedy počet očekávaných gólů, je 2,47.
V Chance Lize je na pěti zásazích s xG 1,16. Nejvyšší numero v této metrice drží reprezentant z Plzně Matěj Vydra – je na hodnotě 3,41. Kapitán Viktorie se stejně jako kosovský čahoun trefil pětkrát, spolu se usadili na první příčce ostře sledovaného pořadí.
Rovněž Vydra ukazuje kvalitu, o tom není pochyb, každý kdo „přestřílí“ své xG zkrátka koncovku zvládá (samozřejmě se statistickými výjimkami). Ovšem Rrahmaniho přesah je až neskutečný. Není divu, když dokáže