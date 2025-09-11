Kdo bude vypadat nejlépe po reprezentační přestávce? A jak se ukážou posily?
Footcast Preview je zpět! Po reprezentační přestávce pokračuje pravidelné čtvrteční povídání Davida Sobiška a Jakuba Podaného. Tentokrát k nim do studia dorazil bývalý brankář Teplic a Mladé Boleslavi, Jakub Diviš. S ním probrali brankáře v české lize a také transfer Samuela Isifeho do Slavie. Poté už se vrhli na rozbor všech osmi víkendových zápasů.
V sobotu se hraje hned několik zajímavých zápasů. Narazí na sebe Baník s Libercem, Plzeň hostí v souboji pohárových účastníků Olomouc a večer dojde na utkání Slavie s Karvinou. „Jsem zvědavý, jestli budou moci hrát za Karvinou hostující hráči ze Slavie. Trojlístek Camara, Bužek a Labík. Pokud to Slavia povolila Pardubicím i Mladé Boleslavi, překvapilo by mě, kdyby to zakázala Karviné. Za Slavii uvidíme v základní sestavě novou akvizici na hrotu, vysněného útočníka Erika Prekopa a podle mého může i dojít k úpravě rozestavení na 4-2-3-1, aby měl další novic Cham na desítce víc prostoru pro svá kouzla. Bude to zajímavý, atraktivní a gólový zápas,“ tuší před utkáním David Sobišek.
„Pro Hradec je domácí duel se Spartou ideální restart sezony. Předchozích sedm zápasů se jim moc nepovedlo a čekám zlepšení. Tým zajímavě doplnili a v neděli proti Spartě nechají na hřišti během výročního zápasu úplně všechno. Otázka je: na co to bude stačit? Sparta vypadá solidně a Jakuba Martince bych si dokázal představit na pozici středního stopera vedle Uchenny. Od odchodu Krejčího jim tam podobný hecíř chyběl. Zakončení Albiona Rrahmaniho je nečitelné a bránícím hráčům bych doporučil ho vykrokovat, ať nemůže zakončit na bližší tyč a na brankářovi je, aby si pokryl zadní tyč na obstřel,“ hodnotí duel Hradce se Spartou brankář Jakub Diviš.
Nejvíc aktivní byly v poslední den přestupového okna dva kluby - Jablonec a Pardubice. Oba se teď v neděli potakají na Střelnici. „Ztráta Berana a Martince je pro Jablonec obrovská, ale přivedli zajímavé fotbalisty jako Zorvana, Sedláčka nebo Růska. Filip Zorvan hrál poslední zápas na konci května a tak se do zátěže může dostávat postupně, v základu ho úplně nevidím. Pardubice do toho pořádně řízly a podepsaly v pondělí sedm fotbalistů. David Střihavka pošle do základu tři až čtyři. Nemá na co čekat. Velké očekávání mám od Filipa Vechety, góly totiž dávat umí. Tohle může být velmi zábavný duel hned z několika pohledů,“ těší se na duel Jablonce s Pardubicemi bývalý hráč domácích Jakub Podaný.
Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20:00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.30.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu