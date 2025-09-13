Přichází čas posil. Slavia vstupuje do náročné fáze sezony, rozjede naplno rotaci?
Letní slávistické přírůstky se na fotbal dosud jen koukaly. Jedinou výjimkou je Michal Sadílek. Japonec Daiki Hašioka odehrál pouze šestačtyřicet minut, ostatní nula. Jsou za tím objektivní důvody, příchody na poslední chvíli i částečná nedůvěra realizačního týmu. V příštích dnech se zaběhnuté věci budou razantně měnit. Blíží se totiž Liga mistrů. Už v sobotním ligovém střetu s Karvinou nejspíš čekejte pohled na dosud utajené tváře.
Schválně, tipněte si, která ze šesti letních slávistických akvizic se v sobotu objeví na trávníku. Kdo na první dobrou píše Erika Prekopa, mohl by být blízko realitě. Z Edenu se šíří informace, že slovenský buldok vypadá na tréninku doslova božsky. Sedmadvacetiletého šlachovitého bijce předchází pověst hráče, co neustále jede hranu. V zápase i v obyčejném bagu.
Na úvodní jednotce po příchodu z Baníku bylo Prekopa plno, do soubojů chodil na sto procent, nevypustil jedinou vteřinu. Žije si svůj sen a nechce ho promarnit. Slávističtí trenéři takový přístup k práci doslova milují. Trénink je pak vyštengrovaný, dostane se do otáček. Prekop má náturu kapitána Jana Bořila, což přispívá k jeho oblíbenosti.
„Erikova typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry a věřím, že nám okamžitě dodá kvalitu i energii,“ nadšeně vyprávěl Jindřich Trpišovský v oficiálním komuniké klubu. Proto se očekává, že proti Karviné by mohl dostat příležitost od začátku místo Mojmíra Chytila a toho času potrestaného Tomáše Chorého. Trenéři nemají na co čekat, potřebují slovenského vyslance vidět v akci, jak kooperuje se spoluhráči, vnímá systém a orientuje se v pokutovém území.
Šance pro Daikiho Hašioku?
Proč ne! Nabízí se to. Pravý bek David Douděra si poranil zadní stehenní sval během úporné reprezentační bitvy v Černé Hoře (2:0). V devětačtyřicáté minutě se zkřiveným výrazem opustil bojiště.
Podle zpráv deníku Sport naštěstí nemá ve svalu trhlinu, možná bude v zápasové nominaci na Karvinou. Mírný výpadek v tréninku však může poslat do základu japonského samuraje, jehož tribuny s oblibou vítají přezdívkou Fun Din Dung, populární postavy vietnamského trhovce ze seriálu Okresní přebor.
Hašioka zatím odehrál v pěti duelech šestačtyřicet minut, zbylá parta letních posil nepřidala ani minutu. Gambijec Sanyang potřebuje čas, po příchodu do Slavie nebyl ve stavu prát se o místo na hřišti. Slovenský levý obránce Dominik Javorček si v přípravě přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a pochroumal meniskus, do tréninku se vrátí nejdříve v zimní přípravě. Další dvojice hráčů (Cham, Mbodji) přišla až v druhé polovině srpna.
Právě Senegalec z Jihlavy by mohl být třetím do party noviců v sobotní základní sestavě. Stejně jako Prekop prý vypadal v reprezentační pauze výborně, na levé straně by mohl dostat adekvátní prostor. Trenéři jistě budou chtít využít i kreativitu Muhammeda Chama.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu