SESTŘIHY: První prohra Sparty, Slavia v čele. Jablonec - Pardubice 3:2 a Baník doma padl
Největší překvapení 8. kola Chance Ligy? Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v 8. ligovém kole v Hradci Králové 1:2 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nebodovali. Přepustili tak vedení Slavii, která v sobotu večer doma porazila Karvinou 3:1. Vršovický tým a Jablonec po výhře nad Pardubicemi 3:2 zůstaly jedinými dvěma neporaženými celky v tomto ročníku. Dál pokračuje trápení Baníku, který doma podlehl Liberci 0:2. Podívejte se na sestřihy všech zápasů.
Slavia - Karviná 3:1
Pražany poslal do vedení Mojmír Chytil, v nastavení úvodního dějství srovnal z přímého kopu Rok Štorman. Tři body vystřelil favoritovi po změně stran dvěma brankami střídající Lukáš Vorlický. Závěrečný gól utkání dal ve chvíli, kdy už hosté dohrávali bez vyloučeného Sahmkoua Camary.
Hradec Králové - Sparta 2:1
Hradec Králové porazil Spartu 2:1 a oslavil tak 120leté výročí klubu vítězstvím. Všechny góly viděli fanoušci v Malšovické aréně v první desetiminutovce. Nejprve si míč srazil do vlastní sítě Emmanuel Uchenna a o dvě minuty později zvýšil Vladimír Darida. V 10. minutě snížil za Pražany Veljko Birmančevič, ale i přes několik příležitostí se jim nepodařilo vyrovnat.
Bohemians - Slovácko 1:0
Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0. Vítězství domácích zařídil už ve druhé minutě Vladimír Zeman po povedené přihrávce Aleše Čermáka. „Klokani“ hubený náskok uhájili až do konce a drží vyrovnanou bilanci 3 výhru - 1 remíza - 3 prohry. Tým z Uherského Hradiště se neodpoutal ze spodních pater tabulky a s pěti body zůstává třináctý.
Jablonec - Pardubice 3:2
Jablonec porazil na Střelnici Pardubice 3:2. K výhře nakročil skvělým prvním poločasem, kdy se nejprve trefil Jan Chramosta po přihrávce Lamina Jawa. Sám Gambijec se pak postaral o další dvě branky. V druhém dějství se karty otočily a hosté snížili díky brance Ryana Mahuty a proměněné penaltě Vojtěcha Patráka. Na vyrovnání už svěřenci Davida Střihavky nedosáhli a zůstávají se dvěma body poslední. Severočeši jsou po osmi kolech stále neporaženi a patří jim třetí příčka.
Teplice - Mladá Boleslav 2:3
Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta. Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.
Baník - Liberec 0:2
Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.
Plzeň - Olomouc 1:0
Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.
Zlín - Dukla 1:1
Hosty poslal do vedení na konci první půle po krásném sólu Zlatan Šehič, nováček soutěže vyrovnal v 55. minutě, když pokutový kop proměnil Jakub Černín. „Ševci“ si udrželi domácí neporazitelnost v tomto ročníku, bodovali tam i ve čtvrtém utkání a v neúplné tabulce jsou pátí. Dukla vyhrála jediné z úvodních osmi kol, venku vybojovala druhý bod a je devátá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu