Kozel do Plzně? Cesta se zavírá, prodloužil v Jablonci. Máme rozdělanou práci, řekl
Je na listu žádaných odborníků, trenérů, kteří by mohli jít na dračku. Kupříkladu jako Martin Hyský. Také jméno Luboše Kozla se objevuje jako možnost pro reprezentační výběr či Plzeň, která bude řešit uvolněný post trenéra po odchodu Miroslava Koubka. Proto Jablonec zareagoval a s koučem domluvil na pokračování spolupráce. Informaci, kterou ve středu přinesl iSport, severočeský klub ve čtvrtek potvrdil.
V tabulce je třetí, ale… S druhou Slavií má stejně bodů, za první Spartou zaostává o jediný punkt. Narozdíl od Letenských však ještě ani jednou v sezoně neprohrál. Jablonec válí, tak to je.
Naposledy porazil doma Mladou Boleslav po dvou brankách z penalty, které zařídil zabiják s dětským úsměvem Jan Chramosta.
Luboš Kozel, trenér zelenobílých si pak liboval: „Jsem spokojen s výkonem i výsledkem. Je to krásné, zažíváme historicky nejlepší vstup do ligy. Před sezonou bychom tomu nevěřili. Dnes jsem se před zápasem trochu bál, ale jsem rád, že to dobře dopadlo. Náš tým zdobí týmovost a vyváženost.“
Už v minulé sezoně ostatně dovedl Jablonec po přesunu z Liberce do titulové skupiny a k pátému místu. O postup do Konferenční ligy přišel tým až v posledním kole nadstavby. K tomu zlepšil hráče, v létě prodali Jablonečtí za velké peníze Dominika Hollého do Sparta i Michala Berana do Sigmy.
Kooperace Kozla s Jabloncem prostě funguje. A bude dál. Trenér i jeho spolupracovníci se domluvili s novým majitelem Jakubem Střeštíkem na prodloužení smlouvy, podrobnosti kontraktu klub neuvedl. Plzeňská cesta se tedy zavírá.
„V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ uvedl Kozel pro klubový web.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu