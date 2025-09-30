Plzeň láká Vozábala, na odchodu má být Kolář. Co brzdí příchod Hyského?
Plzeň prochází velmi turbulentním obdobím prošpikovaným změnami na všech úrovních. Klub jedná o nástupci Miroslava Koubka, aktuálně má být jediným kandidátem na trenérskou židli Martin Hyský. Zároveň se rýsují změny i ve sportovním úseku. Výraznou posilou se může stát Martin Vozábal, aktuálně generální ředitel druholigového Táborska. Nahradit by měl Daniela Koláře, který by mohl zaujmout zatím nespecifikovanou pozici na FAČR. Zdroje Sportu se shodují s informací, kterou v minulých dnech přinesl server infotbal.
Martin Vozábal v nedávné minulosti odmítl nabídku na post sportovně-technického ředitele na FAČR, v minulosti se o něm mluvilo i v souvislosti se Spartou. V roli výkonného ředitele Táborska pomohl vybudovat elitní tým v rámci druhé ligy, stal se žádaným a schopným funkcionářem.
Podle informací Sportu, které se shodují s tím, co uvedl server infotbal, dostal laso od Adolfa Šádka z Plzně. Nabídka do klubu, který minulý týden potvrdil příchod nového majitele, českého miliardáře Michala Strnada, ho silně láká.
Šádek by chtěl Vozábala do Plzně okamžitě, problém by s ním údajně neměl mít ani nový vlastník Viktorie. Oba by se měli brzy sejít a doladit případnou spolupráci. Vozábal by měl nahradit na pozici sportovního ředitele Daniela Koláře, který by zase mohl zamířit do sportovního úseku na FAČR, odpadlo by mu tím dojíždění do Plzně.
Hyský? Roli hraje vztah se Slavií
Viktoria zároveň shání nového trenéra poté, co klub v pondělí oznámil konec Miroslava Koubka a jeho asistenta Jana Trousila. Plzeň se aktuálně soustředí na jediné jméno – získat Martina Hyského.
Trenér Karviné má o angažmá v Plzni zájem, chce se v kariéře posunout do elitního celku. Menší zádrhele chystaného nástupu na západě Čech však existují.
Podpis s Hyským by však přece jen mohl zkomplikovat dlouhodobě vřelý vztah se Slavií. Ačkoli je její boss Jaroslav Tvrdík v určitých věcech se Šádkem zajedno v LFA i FAČR, posilovat přímého konkurenta by se některým lidem v Edenu nemuselo líbit.
Hyský se sice veřejně netají tím, že se chce výhledově „osamostatnit“ a psát si jednou vyloženě svůj vlastní kariérní příběh bez napojení na kohokoli, nicméně v paměti dobře má i to, jak mu Tvrdík pomohl například ve Vlašimi.
„Ve Vlašimi pan Lajda (šéf klubu) podlehl tomu, že se nám na začátku mé druhé sezony nedařilo a rozhodl se mě vyměnit. Už to bylo víceméně provedené i se Slavií, se kterou se úzce spolupracovalo. Když se to dozvěděl pan Tvrdík, zasáhl a to rozhodnutí otočil. Celé to trvalo asi tři čtyři hodiny. Hráči to vůbec nevěděli. Nebýt této akce, možná tady dneska nesedím. Za tohle jsem mu vděčný. Kdyby do toho tehdy nesáhl, kdoví, kde teď trenér Martin Hyský je,“ uvedl Hyský v lednovém rozhovoru pro Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu