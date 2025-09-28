Jablonec je v laufu, za Spartou zaostává o bod. Chramosta útočí na metu 20: Užívám si to
Ve čtyřiatřiceti letech mnozí končí kariéru, nebo fotbal sledují povětšinou z lavičky. To ale neplatí pro Jana Chramostu. Člen prestižního klubu ligových kanonýrů si užívá životní lauf. Mladou Boleslav v 10. kole Chance Ligy umravnil dvěma góly z pokutových kopů a jen podtrhl bombastický vstup Jablonce do sezony. Sám je na sedmi gólech v deseti partiích a cílí na pokoření magické dvacetibrankové hranice. Kozlova parta vyhrála 2:0 a funí na krk pražským eskám.
Jediné minus nedělního odpoledne? Solidní ligovou partii sledovalo naživo necelých dva a půl tisíce diváků… Jablonec přitom drtí ligu. Je třetí. Ještě neprohrál. Po deseti kolech má stejný zisk jako Slavia, obhájce titulu. Jen bod je za vedoucí Spartou. Sestava Luboše Kozla hraje vážně dobrý fotbal, v klíčových zónách je precizní a ještě má v luxusní pohodě Jana Chramostu. Škoda, kdo nedorazil. Čtyřiatřicetiletý útočník pořádal další soukromou hostinu.
Moc velkých šancí v zápase nebylo. V páté minutě hostující Filip Matoušek nasměroval ránu do břevna, Michal Ševčík zase v dobré pozici mířil nad bránu. A tak přišly okamžiky Jablonce. V prvním poločase, po dobrém presinku Davida Puškáče, zazmatkoval Jan Zíka. Faul. Penalta. Nebylo pochyb o tom, že si balon na bílý bod postaví Jan Chramosta.
„Minulý týden jsem dělal rozhovor, kde se mě ptali na životní přání. Říkal jsem, že bych rád dal gól „panenkou“. Při první penaltě mě to napadlo, ale hned jsem si řekl, že ji radši proměním na jistotu,“ vyprávěl nejžhavější ligový útočník současnosti. Vypálil tvrdě a přesně. Jablonec dostal před uzávěrou první části zápasu do vedení.
Po přestávce dostal druhou možnost. Domácí favorit báječně sehrál signál po rohovém kopu, Sebastián Nebyla adresoval Chramostovi přímku do vápna, Ševčík přijel pozdě a z puntíku se kopalo znovu. Ač byl nejlepší střelec Jablonce faulován, rozhodl se penaltu zahrát.
„Přiznám se, že to ve mně trochu hlodalo, jestli má po faulu na penaltu jít. Ale kdo jiný by si na to měl věřit. Chram ji proměnil s obrovským přehledem,“ pravil Luboš Kozel.
A teď očima hrdiny zápasu. „Říkal jsem si, že druhých šancí mít už moc nebudu. Nebylo to poprvé, co jsem šel na penaltu poté, co jsem byl faulován. Čili nic nového. Nebylo to tak, že bych nemohl chodit.“
Sice ji nekopl tak luxusně jako Antonín Panenka ve finále mistrovství Evropy v roce 1976, nicméně sen si splnil. „Sezonu si hrozně užívám, baví mě to, navíc se nám daří. Snažím se střílet jen v situacích, kdy to zavání gólem. A dát gól. Nesnažím se jen trefovat branku. Možná proto mám takovou úspěšnost,“ zamyslel se Chramosta.
Je fakt, že ofenzivní čísla má neuvěřitelná. Jedno za všechny: úspěšnost střelby má závratných 81,8 procent. Z devíti střel na bránu trefil terč sedmkrát. Pokud vydrží v současném trendu, na konci sezony bude evidovat víc než dvacet gólů!
Bilance v sezoně Jana Chramosty
- Góly/xG: 7/4,16
- Střely/na branku: 15/9
- Úspěšnost střelby: 81.8%
- Velké šance/proměněné: 5/3
- Penalty: 2/2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu