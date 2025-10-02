315. derby je tu! Prosadí se Slavia na Letné po 275 minutách a koho dá Priske do útoku?
O víkendu se Česká republika rozdělí na dva tábory. Jeden bude fandit Spartě a ten druhý Slavii. Nejen blížící se pražské derby rozebrali v 11. epizodě Footcast Preview Jakub Podaný, David Sobišek a redaktor Deníku Sport Bartoloměj Černík.
„Bojím se, že nás nečeká moc hezký zápas a rád se budu plést. Fotbalovější bude Sparta, sešívaní nejsou ve velké pohodě. Sparta musí být koncentrovanější okolo svého vlastního vápna. V útoku si myslím, že Priske vsadí na trojici Mercado, Rrahmani, Birmančević a tato trojka bude rotovat a uvolňovat prostor pro spoluhráče, což by mohlo fungovat jako na Baníku nebo doma s Plzní. Zvlášť kdyby Slavia hrála jeden na jednoho po celém hřišti. Kdybych si měl tipnout, vsadil bych výhru Sparty 1:0,“ predikuje souboj na Letné Bartoloměj Černík.
Podle Davida Sobiška bude klíčové, aby hrála Slavia od úvodní minuty ve velkém tempu. „Hosté musí být od začátku nechutní, běhaví, hrát chlap na chlapa a Spartu nepustit do kombinační hry a pohody. Čekám, že Slavia bude hrát v rozestavení 3-4-3 a na levého wingbeka bych dal Oscara. Je to výtečný obranář, zkušený hráč, který umí v případě potřeby zahrát i levého beka, kdyby spadla do čtyřky vzadu. Sparta se může pokusit přetížit slávistickou levou stranu a potřebuje tam kvalitu. Tu Oscar má a zároveň může dostat do zálohy energického Davida Mosese,“ avizuje před 315. derby David Sobišek.
„Pro Spartu bude nesmírně důležité, jak pokryje v soubojích Tomáše Chorého. Myslím si, že na něj bude vycházet Filip Panák, který dostane přednost před Martincem a Ševínským na pozici středního stopera. Dále budou důležité, jak moc prostoru dostanou Provod s Kušejem. Dva rozdíloví hráči Slavie v ofenzivě od svých strážců Uchenny se Sörensenem. Kairinen kope skvěle standardky a Sparta z nich udeřila už osmkrát. Sešívaní musí bránit jinak a lépe než v Miláně. Rozhodovat budou sebemenší detaily,“ říká k poslednímu utkání 11. kola Jakub Podaný.
Řešily se pochopitelně i další duely. Teplice se v rámci víkendového kola představí na Julisce. Pardubice přivítají Karvinou. Dost možná to bude i poslední zápas Martina Hyského na lavici slezanů. Mladá Boleslav vyzve trápící se Slovácko. Liberec si to o body rozdá s Bohemkou, Zlín bude potvrzovat dobrý výkon a výsledek z Plzně doma proti Baníku. Michal Beran a Filip Zorvan si v létě prohodili kluby a teď budou stát na druhé straně barikády, čeká nás duel Olomouce s Jabloncem a hrát bude také Viktoria Plzeň, poprvé v lize bez Miroslava Koubka. Soupeřem Západočechů bude Hradec Králové.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 19.30. Reprízy jsou na programu v pátek od 19.00, v sobotu ve 12.30 a v neděli od 12.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu