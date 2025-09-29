Kdo by mohl nahradit Hyského v Karviné? Možná jména z béček i Slovenska
Čeká ho ze všech možných úhlů pohledu nesmírně náročná štace. Převzít tým po úspěšném Martinu Hyském, který v Karviné v posledních letech zanechal ze všech koučů nejvýraznější stopu, bude šichta. Nástupce se nevyhne srovnání výsledkovému, hernímu ani tomu týkající se zlepšování a prodávání jednotlivců. Nicméně pořád jde o prvoligové angažmá ve stabilním prostředí. Kteří trenéři by podle deníku Sport a webu iSport.cz mohli připadat pro MFK v úvahu, pokud současný kouč klub opustí?
Marek Jarolím (41)
Klub: FC Vysočina Jihlava
Plynule by na Hyského navázal, co se týče kooperace se Slavií. I Jarolím trenérsky vyrostl v Edenu – a jdou tam na něj odtud často slova chvály, i když už se realizuje jinde. Po krátkém angažmá v Mladé Boleslavi, kde působil coby asistent Davida Holoubka, druhou sezonu odvádí dobrou práci v Jihlavě. Variantou však ze všech těchto důvodů může být Jarolím i pro trápící se Pardubice.
Roman West (44)
Klub: SK Sigma Olomouc B
Zpětně se ukazuje, že Slovácko může jeho loňského říjnového odvolání litovat. Průměrným bodovým ziskem už totiž na Westa nikdo v Uherském Hradišti nenavázal. Poté vzal trenér z Kravař nabídku velmi omlazeného béčka Sigmy, se kterým spadl z druhé ligy do třetí. Na radaru Karviné byl již víckrát, do profi fotbalu se vrátit chce. A má stejného agenta (Daniela Smejkala) jako Hyský.
Jan Jelínek (43)
Klub: SK Slavia Praha B
Podobný případ jako Jarolím, i u něj se nabízí pokračování slezsko-vršovické linky. A také u kouče, který již do nejvyšší soutěže nakoukl ve Zlíně, platí, že si jej ve Slavii hodně cení. Jelínek se v rezervě „sešívaných“ prezentuje podobným způsobem hry jako Hyský v Karviné, daří se mu to i s teenagery a často se měnícím týmem. Na jaře se SKS zachraňovala, teď je zatím v klidném středu.
Josef Dvorník (47)
Klub: FC Baník Ostrava B
Pokud ho management nepovýší do áčka místo Pavla Hapala, mistr ligy z roku 2004 na Bazalech zřejmě dlouho nevydrží. O Dvorníka je zájem, což není překvapivé. Výkonnostně posunul nejen odchovance, ale i Afričany. Navíc zvládl tým zachránit v první nováčkovské sezoně ve druhé lize a teď je šestý. Někdejší stoper nicméně není typem krizového kouče, spíš budovatelem pro dlouhodobější koncepční spolupráci a kritické konstruktivní debaty workoholiků kolem sebe.
Roman Skuhravý (50)
Klub: FC Košice
Je to svéráz, to se ví. Zároveň je to ale typ trenéra, na kterého se vzpomíná. Se vším všudy. Má svou vizi, věří jí. A když si vše sedne, rodí se zajímavé věci. Teď to tak sice nevypadá, protože Košice jsou na dně tabulky slovenské ligy a možná ho tam nahradí krajan Radoslav Látal, nicméně v Chance Lize je spousta klubů, které o Skuhravém již několikrát vážně uvažovaly. Nyní mají šanci.
Petr Ruman (48)
Klub: bez angažmá
Jasně, neuspěl v Žilině, avšak zjistěte si pozadí konce tohoto roztodivného angažmá... Podle informací deníku Sport řeší aktuálně volný Ruman, člověk extrémně šmrncnutý Německem, také potenciální práci v Česku. Pomáhá Fürthu se scoutingem, poctivě objíždí zápasy všemožných kategorií – a čeká. Karviná má vazby na Slovensko, nepřekvapilo by, kdyby se mu také ozvala.