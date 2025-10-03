Pravděpodobné sestavy: Slavia v derby vsadí na jistotu. Jak nastoupí Plzeň pod Bakošem?

Předplatné

Ještě před říjnovou reprezentační pauzou čeká české fotbalové kluby 11. kolo Chance Ligy. To vyvrcholi nědělním derby pražských „S“ na Letné. Ještě předtím bude Viktoria Plzeň hostit Hradec Králové. Sigma Olomouc chce po třech kolech konečně vyhrát, soupeřem jí bude ale zatím neporažený Jablonec. Projděte si v tradičním článku na iSportu pravděpodobné sestavy všech týmů.

  • Pražané už odehráli pět zápasů bez vstřelené branky – se Sigmou nejvíce v lize. Proti Teplicím ale v minulé sezoně skórovali v každém ze tří utkání.
  • Setkávají se týmy s druhým a třetím nejvyšším počtem faulů v lize. Oba celky zaznamenají v průměru 13 nedovolených zákroků za 90 minut.

  • Žádný tým v top 10 ligách nezaznamenává tak málo střel na zápas jako Pardubice. Jejich průměr je 1,8, ve středeční dohrávce vystřelily třikrát.
  • Karviná jako jediná v lize nepřekonala hranici 10 žlutých karet (ale má 3 červené). Pardubice jsou z tohoto pohledu čtvrtým nejméně trestaným týmem ligy.

  • Středočeši mají nejhorší obranu v lize a častěji inkasují v domácím prostředí. Na svém stadionu mají průměr 2,8 obdržené branky na zápas, venku 2,5.
  • Slovácko pouze v jednom utkání dalo více než dvě branky. Přitom má sedmý nejvyšší počet střel v lize a sedmý nejvyšší hodnotu xG (očekávaných gólů) – 12.

  • Nelze odhadnout, kdo dá za Liberec gól. Slovan už má v lize11 různých střelců, společně se Slavií a dalšími dvěma týmy nejvíc v top 10 evropských ligách.
  • Vladimír Zeman zaznamenal bod v každém ze tří ligových utkání. I s minulou sezonou si drží v nejvyšší soutěži průměr 0,5 gólu na zápas.

  • Bronislav Červenka vedl Zlín proti Baníku dvakrát, obě utkání rozhodl jediný gól. V domácím prostředí prohrál 0:1, venku v poháru zvítězil 1:0.
  • Nejlepší střelec Baníku Almási trefil všechny své tři dosavadní góly hlavou. Zlín je ale s Bohemians jediným týmem ligy, který ze vzduchu ještě neinkasoval.

  • Sigma v této sezoně hrála po evropských čtvrtcích dva zápasy – jednou prohrála v Hradci 0:1, jednou doma porazila Baník 1:0.
  • Jablonec nevstřelil na Andrově stadionu gól už pět let. Od té doby zaznamenal jednu remízu, třikrát prohrál a celkem inkasoval osm branek.

  • Marek Bakoš odkoučuje své první ligové utkání v roli hlavního trenéra. Posledních šest let působil jako asistent pro čtyři různé trenéry.
  • Východočeši mají dobré vstupy do zápasů – nikdo v lize nedal v prvních 15 minutách 5 gólů. Plzeň ale ještě v tomto časovém intervalu neinkasovala.

  • Brian Priske drží s Jindřichem Trpišovským ligovou bilanci 1 – 4 – 1. Dán ji má horší jen s Vincentem Kompanym, slávistický kouč s nikým jiným.
  • Slavii se v lize na Letné tři zápasy v řadě nepodařilo vstřelit gól. Vytvořila si v průměru 3 střely na bránu a 5 rohů na zápas. Ukořistila dva body.

