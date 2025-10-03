Zbraň pro velké zápasy tlačí na duo B+H. Ekvádorec může být pro Spartu klíčem k derby
Každý to ví: Angelo Preciado je skvělý hráč, ale… Nevyrovnaný, vznětlivý, občas i zlobivý, proto to v české lize ještě nerozbalil jako během evropských večerů. Ekvádorský import číslo 2 do Sparty John Mercado se zdá býti rozdílným zbožím. Jede hned od startu, neřeší změny pozic ani fakt, že na jedné z nich se cítí mnohem přirozeněji. Uvidí se, kam ho Brian Priske vyšle v neděli, ve velkém derby se Slavií.
Kdy potřebujete, aby vám borec zahrál, předvedl něco nadstandardního? V zápasech s hlavními rivaly, samozřejmě. John Mercado, třiadvacetiletý Ekvádorec, Spartě přesně v tomhle ohledu slouží epesně.
V lize se postavil do dvou klasik, do střetů s Plzní a Baníkem, a v obou skóroval. Proti Viktorce pravačkou, ve Vítkovicích levačkou po akci, která by pro něj měla být tak nějak signifikantní. Navedl si míč na obránce, posunul si jej doleva a obstřelil gólmana.
„Je dobrý v soubojích jeden na jednoho, má skvělou levačku, dobrou rychlost a sílu,“ oceňuje trenér Brian Priske. „Jsem spokojený s tím, jak se zatím posunul, protože přijít do této ligy není vůbec jednoduché, ale jednoznačně ukázal kvalitu, jakou jsme od něj očekávali, a vím, že se může ještě zlepšovat,“ říká.
Ještě zpět k brance proti Baníku. Zrcadlově by to na druhé straně útoku udělal Lukáš Haraslín. A právě jeho absence pomohla Mercadovi ukázat, které místo v sestavě by pro něj mohlo (a mělo) být přijatelnější.
Pravé křídlo či desítka, jak říkají na Letné, mu sedí více než levý wingbek, na němž naskakoval na začátku tuzemského angažmá.
„Na wingbeku se mi zdál hodně zabrzděný, necítí se tam úplně dobře, na křídle mu to vyhovuje mnohem víc,“ všímá si bývalý obránce Sparty, Hradce či Olomouce Roman Polom. „Může se to změnit, ale myslím, že tam bude spíš zaskakovat, když nebude k dispozici Matěj Ryneš nebo Jarda Zelený,“ připomíná první volby.
Kapitán je zpět, nálada roste
Poslední duely to dokumentují. Poté, co si kapitán Haraslín poškodil přitahovač, zvolil kouč variantu s přesazením Veljka Birmančeviče na levou stranu (ta mu ostatně historicky více vyhovuje než pravá, kde nastupuje obvykle) a Mercada doprava. Mezi nimi měl v posledních týdnech více prostoru Albion Rrahmani než Jan Kuchta.
Haraslín je nyní, pár dnů před derby, zpět, proti Shamrock Rovers odkopal v Konferenční lize necelou půlhodinu a hned dal gól. Stadion ho vítal freneticky, spoluhráči vykládali, jak je těší, že je kapitán zase s nimi. „Hned je lepší nálada,“ usmívá se Lukáš Sadílek, tahoun při výhře 4:1 nad sokem z Irska.
Naopak Mercado zůstal celý duel na lavici, kupříkladu stejně jako Kaan Kairinen, jasný lídr středové formace. To by napovídalo, že jej Priske pošetřil na nedělní největší zápas podzimu.
Jeho nasazení by vůbec nebylo překvapivé, z Ekvádorce se totiž vyprofiloval borec, který může mocně soupeřit s Haraslínem a Birmančevičem o místo. „Jsem přesvědčený, že nám pomůže v ofenzivní části. Když držíme strukturu, máme nejlepší útok v lize,“ pochvaluje si Priske.
Mercado ho navíc dělá pestřejší, variabilnější. „Je to hodně odlišný profil od Haraslína s Birmančevičem. Spartě nabízí aspekty, které jí trochu chyběly. Oni dva jsou hodně herní, chodí si do meziprostoru, ale Mercado je spíš hráč do tahu,“ popisuje expert Polom. „Je silový, má náběhy za obranu, hodí se mi do české ligy. S aklimatizací stoprocentně nemá problém, protože je důrazný, má silné nohy, zvládá souboje. Naše liga je právě hodně o těchto aspektech,“ připomíná stále se vracející pověst jedné z nejvíc soubojových soutěží v Evropě. „Více se tady daří fyzicky zdatnějším,“ rozsekne problematiku.
Takový Mercado je. Sparta věří, že to předvede i Slavii.
Mercado ve Spartě
Statistika
Hodnota
Zápasy
8 (6 liga, 2 Konferenční liga)
Minuty
551
Góly
2
Asistence
1
Střely na zápas / na bránu
1,8 / 63,6 %
xG na zápas
0,57 / 0,09
Přihrávky na zápas / úspěšné
33,16 / 77,8 %
Centry na zápas / úspěšné
4,57 / 32,1 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas / úspěšné
4,08 / 36 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas / úspěšné
2,78 / 82,4 %
Driblinky na zápas / úspěšné
3,27 / 60 %
Dotyky v šestnáctce na zápas
2,29
Defenzivní souboje na zápas / úspěšné
4,57 / 60,7 %
Vzdušné souboje na zápas / úspěšné
3,92 / 62,5 %
Žluté karty
1
Zdroj
Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu