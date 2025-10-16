Svět bez VAR přeje Pardubicím. Jak by tabulka Chance Ligy vypadala bez videa?
Brzy to bude osm let, co se stal videorozhodčí nedílnou součástí české fotbalové ligy. Nadále ale mezi trenéry, hráči i fanoušky budí silné názory. Jedni tvrdí, že VAR přinesl větší spravedlivost, druzí, že z fotbalu vytáhl emoce. Jak moc tedy video zasahuje do výsledků utkání a jaký je svět bez něj? Deník Sport a web iSport zjišťoval, jak by vypadala tabulka Chance Ligy bez zásahů videa. Změny v umístění jsou minimální, byť na vrchu a spodku tabulky by mírná škatulata byla.
Video má intervenovat ve chvíli, kdy sudí na hřišti udělá zjevnou chybu. Kolikrát se tak v této sezoně stalo? VAR se vložil do hry celkem ve 34 případech. To znamená, že mění rozhodnutí sudího (o gólu, červené kartě či penaltě) zhruba v bezmála každém třetím utkání. Jestli je to hodně, či málo, je na individuálním názoru, nicméně se samozřejmě najdou případy, kdy intervenoval neoprávněně, nebo naopak nezasáhl, když zasáhnout měl.
Deník Sport se inspiroval anglickými weby, které od zavedení videa v Premier League pro zajímavost sledují, jak by vypadala tabulka bez technologie. Kritéria jsou následující:
počítají se jen intervence VAR, rozhodnutí musí jít vždy proti původnímu verdiktu rozhodčího
góly/penalty, o kterých je rozhodnuto VAR, jsou automaticky týmům odečteny/přičteny, nehledě na to, že by se zápas za jiného stavu jinak vyvíjel
v případě pokutových kopů se vždy počítá s tím, že penaltu tým promění
v utkáních, kde by padla/nepadla červená karta si Sport dovoluje odborný odhad, jak by utkání dopadlo, kdyby jeden tým dohrával v přesile
Nejčastěji VAR intervenoval v zápasech Mladé Boleslavi, kdy změnil rozhodnutí sudího hned osmkrát. Nejméně zasahovala technologie do utkání Baníku, až v jedenáctém kole na základě intervence kopal Zlín proti Slezanům penaltu, čímž si zajistil bod a Ostravany naopak o dva obral.