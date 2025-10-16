Předplatné

Čtyři kluby s novým trenérem, kdo se ukáže v nejlepším světle? Ideální kolo pro Chama

Video placeholder
Footcast Preview: Co čekat od souboje Slavie se Zlínem? • Zdroj: iSport.tv
Muhammed Cham naskočil v Brozanech do druhého poločasu
Trenér Martin Hyský
Jan Kuchta se raduje ze své trefy
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Fotbalisté Sparty hrají o postup do hlavní fáze Konferenční ligy
5
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po reprezentační přestávce se vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž a 12. kolo rozebrali ve Footcast Preview David Sobišek s Jakubem Podaným a jejich hostem Jakubem Radou. Řešilo se nejen víkendové kolo a trenérské rošády, ale i reprezentace a odvolání Ivana Haška.

„Slavia je proti Zlínu obrovským favoritem a jsem zvědavý, jak se v Edenu budou ševci prezentovat, protože v Plzni a s Baníkem odehráli výtečné duely. Na hrotu bude brejková mašina Kanu, který defenzivu Slavie potrápí, ale zase si nemyslím, že by těch situací měl tolik jako proti Plzni. Za domácí to může být ideální zápas pro Chama! Bude odpočatý, zápas by nemusel mít takové tempo a on může ukázat svojí genialitu. Na jeho výkon se moc těším,“ řekl k souboji Slavie se Zlínem Jakub Podaný.

Bývalý hráč pražské Sparty Jakub Rada věří, že sparťané na Slovácku body neztratí a budou dominovat. „Slovácko není v pohodě, trenér Kameník byl o reprezentační přestávce s výběrem do 21 let, takže se na některých věcech hůř pracuje, nevidíš je v tréninkovém cyklu. Pro mě to není šťastné řešení. Sparta vypadá dobře. Po zranění se jí vrací Lukáš Haraslín a uvidíme, co v Uherském Hradišti předvede Jan Kuchta. Na ligovou trefu sice čeká pět zápasů, ale Slovácko je jeho oblíbeným soupeřem. Dvakrát po sobě se střelecky prosadil na stadionu Miroslava Valenty a klidně bych si i tipnul, že střelecké trápení teď v neděli prolomí.“

„Na Martina Hyského se v Plzni moc těším. Na hraní dostane lepší hračky, než měl v Karviné a už od úvodního zápasu na Bohemce čekám přechod na čtyřku vzadu a „Hyzytaku“. I když to bude syrové a kostrbaté, poznat změny bude možné už v Ďolíčku. Tipuji, že pod Hyským v Plzni pookřeje Matěj Valenta, Denis Višinský a Cheick Souaré bude mít novou roli invertujícího levého obránce, jako měl v Karviné Albert Labík. Bohemka šest zápasů neprohrála, ale Jaroslav Veselý nemá k dispozici dva obránce ze základu, Jana Vondru a Adama Kadlece. Proto čekám ve Vršovicích góly, o které se postarají oba celky,“ avizuje před duelem Bohemky s Viktorií Plzeň David Sobišek.

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 23.00. Reprízy jsou v programu v sobotu ve 12.30 a v neděli od 14.30.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů