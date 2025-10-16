Čtyři kluby s novým trenérem, kdo se ukáže v nejlepším světle? Ideální kolo pro Chama
Po reprezentační přestávce se vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž a 12. kolo rozebrali ve Footcast Preview David Sobišek s Jakubem Podaným a jejich hostem Jakubem Radou. Řešilo se nejen víkendové kolo a trenérské rošády, ale i reprezentace a odvolání Ivana Haška.
„Slavia je proti Zlínu obrovským favoritem a jsem zvědavý, jak se v Edenu budou ševci prezentovat, protože v Plzni a s Baníkem odehráli výtečné duely. Na hrotu bude brejková mašina Kanu, který defenzivu Slavie potrápí, ale zase si nemyslím, že by těch situací měl tolik jako proti Plzni. Za domácí to může být ideální zápas pro Chama! Bude odpočatý, zápas by nemusel mít takové tempo a on může ukázat svojí genialitu. Na jeho výkon se moc těším,“ řekl k souboji Slavie se Zlínem Jakub Podaný.
Bývalý hráč pražské Sparty Jakub Rada věří, že sparťané na Slovácku body neztratí a budou dominovat. „Slovácko není v pohodě, trenér Kameník byl o reprezentační přestávce s výběrem do 21 let, takže se na některých věcech hůř pracuje, nevidíš je v tréninkovém cyklu. Pro mě to není šťastné řešení. Sparta vypadá dobře. Po zranění se jí vrací Lukáš Haraslín a uvidíme, co v Uherském Hradišti předvede Jan Kuchta. Na ligovou trefu sice čeká pět zápasů, ale Slovácko je jeho oblíbeným soupeřem. Dvakrát po sobě se střelecky prosadil na stadionu Miroslava Valenty a klidně bych si i tipnul, že střelecké trápení teď v neděli prolomí.“
„Na Martina Hyského se v Plzni moc těším. Na hraní dostane lepší hračky, než měl v Karviné a už od úvodního zápasu na Bohemce čekám přechod na čtyřku vzadu a „Hyzytaku“. I když to bude syrové a kostrbaté, poznat změny bude možné už v Ďolíčku. Tipuji, že pod Hyským v Plzni pookřeje Matěj Valenta, Denis Višinský a Cheick Souaré bude mít novou roli invertujícího levého obránce, jako měl v Karviné Albert Labík. Bohemka šest zápasů neprohrála, ale Jaroslav Veselý nemá k dispozici dva obránce ze základu, Jana Vondru a Adama Kadlece. Proto čekám ve Vršovicích góly, o které se postarají oba celky,“ avizuje před duelem Bohemky s Viktorií Plzeň David Sobišek.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 23.00. Reprízy jsou v programu v sobotu ve 12.30 a v neděli od 14.30.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu