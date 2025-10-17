Pravděpodobné sestavy: Staněk a Mbodji v základu Slavie, co vymyslí Hyský v Plzni?
Říjnová reprezentační přestávka je už minulostí a návrat Chance Ligy se nezadržitelně blíží. Do 12. kola jde z vedoucí pozice Sparta, která se představí v neděli na hřišti Slovácka. Druhá Slavia nastoupí už v sobotu doma proti nováčkovi ze Zlína. Premiéra na lavičce čeká hned čtyři trenéry: Martina Hyského v Plzni, Tomáše Galáska v Baníku, Marka Jarolíma v Karviné a Jana Trousila v Pardubicích. Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.
- Teplice neprohrály už čtyři ligová utkání v řadě, z nichž získaly šest bodů (1 výhra a 3 remízy). Tolikrát se jim to v minulém ročníku podařilo jen dvakrát.
- Liberec je poprvé v této sezoně pět zápasů v řadě bez prohry (2 výhry a 3 remízy). A pokud porazí Teplice, zaznamená nejdelší sérii venkovních výher od srpna/září 2017 (3 utkání).
- Bohemians jsou šest ligových zápasů v řadě bez prohry (3 výhry a 3 remízy), což je aktuálně druhá nejdelší série bez porážky v soutěži hned po Slavii (12 zápasů).
- Plzeň ztratila v této ligové sezoně už 11 bodů v utkáních, ve kterých vedla. Šest jich promarnila kvůli inkasovaným gólům v nastaveném čase.
- Karviná odehrála už 18 ligových zápasů v řadě bez remízy (9 výher a 9 porážek). Poslední nerozhodný výsledek zaznamenala letos v březnu s Duklou (0:0).
- Olomouc dala čtyři góly v posledních dvou ligových zápasech, což je o jeden méně než v předchozích devíti kolech. Výrazně vylepšila úspěšnost střelby (16,7 %).
- Tanko se podílel přímo na třech gólech ve svých 4 posledních zápasech. Spolu s Růskem, Kanuem a Schranzem patří k nejproduktivnějším hráčům ligy po příchodu z lavičky.
- Boleslavští vyhráli v této sezoně jen dva ligové zápasy (3 remízy a 5 proher), což je jejich nejhorší bilance po deseti odehraných zápasech od sezony 2020/21.
- Slavia je jako jediný tým ze všech i po jedenácti odehraných ligových kolech stále neporažená (7 výher a 4 remízy), což se jí podařilo už třetí sezonu v řadě.
- Zlín získal v této ligové sezoně už 18 bodů. Více jich měl po jedenácti odehraných kolech jen v ročnících 2016/17 (22) a 2018/19 (20).
- Baník vstřelil čtyři z osmi ligových gólů hlavou, což je 50 % všech branek. Vyšší podíl má napříč 132 týmy z top 10 evropských lig jen belgická Lovaň (62,5 %).
- Hradečtí vstřelili aspoň dva góly v každém ze svých posledních čtyř ligových zápasů, což se jim povedlo naposledy v říjnu 2021. Zároveň nikdy nedali po 11 kolech tolik gólů (17).
- Slovácko má v této sezoně na kontě stále jen jednu výhru (4 remízy a 6 proher) a celkem posbíralo sedm bodů. Méně jich po 11 kolech získalo pouze v ročníku 2006/07 (5).
- Brian Priske ještě neprohrál ligový zápas se Slováckem (4 výhry a 2 remízy). Navíc Sparta pod jeho vedením vstřelila ve čtyřech případech aspoň tři góly.
- Jablonec dostal v této ligové sezoně 8 gólů – z toho dva z penalt a šest ze hry. Pokud se nezapočítají pokutové kopy, je jediným týmem, který neinkasoval ze standardní situace.
- Dukla má nejmenší počet vstřelených gólů z vápna v soutěži (6). Zároveň v něm zapsala nejméně doteků s míčem (13,7), nejméně střel (5,1) a nejméně přihrávek (21,4) na zápas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu