ONLINE: Jablonec - Dukla 0:0. Dotáhnou se Severočeši na čelo? Baník padl, ztráta obou „S“

Hráči Jablonce se radují z gólu
Hráči Jablonce se radují z góluZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Adam Griger z Hradce Králové a David Lischka z Baníku v souboji o míč
Vladimír Darida z Hradce Králové a Jiří Boula z Baníku v souboji o míč
Fotbalisté Baníku doma přivítali Hradec Králové
Fotbalisté Baníku doma přivítali Hradec Králové
Ladislav Almási slaví gól se spoluhráči
Dvanácté kolo fotbalové Chance Ligy zakončuje duel Jablonce s Duklou Praha. Severočeši se v případě výhry mohou bodově dotáhnout na první Spartu a Slavii odsunout na třetí pozici. Letenští i „sešívaní“ ztratili po dvou bodech za bezbrankové remízy se Slováckem a Zlínem. Tomáš Galásek zažil neúspěšnou premiéru na lavičce Baníku, Ostrava doma padla 0:1 s Hradcem Králové. Plzeň poprvé pod Martinem Hyským vybojovala hubenou výhru 1:0 ve vršovickém Ďolíčku. SESTŘIHY a ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

Slovácko - Sparta 0:0

Pražané se navzdory nečekané ztrátě vrátili do čela tabulky o bod před obhájce titulu a městského rivala Slavii, která v sobotu doma překvapivě hrála se zlínským nováčkem taktéž bez branek. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho remizovali ve druhém kole po sobě a v ligové sezoně ztratili body počtvrté.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Sparta 0:0. Bez gólů, bez nápadu. Hosté napodobili Slavii, zklamaný Priske • iSport.tv

Baník - Hradec Králové 0:1

Fotbalisté Baníku Ostrava při premiéře nového trenéra Tomáše Galáska doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové. Jediný gól vstřelil v 61. minutě Tom Slončík, v brance hostů čaroval Adam Zadražil.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Hradec Kr. 0:1. Galáskovi premiéra nevyšla, Zadražil čaroval • iSport.tv

Karviná - Olomouc 1:1

Karviná s novým koučem Markem Jarolímem uhrála bod po domácí remíze s Olomoucí. Před reprezentační pauzou mužstvo ze Slezka padlo s Pardubicemi. Sigma v lize bodovala počtvrté v řadě, na výhru s Jabloncem ale nenavázala.

Video placeholder
Karviná - Olomouc 1:1. Jarolímova premiéra na lavičce domácích skončila remízou • iSport.cz

Pardubice - Boleslav 2:1

Východočeši s novým trenérem Janem Trousilem vyrukovali na kádr Mladé Boleslavi. Po většinu duelu hráli ve výhodě, poněvadž v 16. minutě se po faulu musel ze hřiště poroučet hostující Filip Matoušek. Boleslav sice v deseti srovnala, ale Pardubičtí si vedení vzali zpět a získali veledůležité tři body.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:1. Trousil začal vítězně, důležité body trefil Sychra • iSport.cz

Teplice - Liberec 1:1

Teplice musí smutnit, o výhru přišly v samotném závěru. Hubené vedení jim vydrželo do 89. minuty, kdy vyrovnal Afolabi Soliu. Žlutomodří otevřeli skóre v 54. minutě díky proměněné penaltě Michala Bílka, naopak Slovan penaltu v podání Marka Hlavatého ve 12. minutě neproměnil. Svěřenci Zdenka Frťaly nenavázali na výhru z minulého kola, Liberec si dělil body podruhé za sebou.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:1. Domáci neudrželi vedení, v závěru zachránil bod Soliu • iSport.cz

Slavia - Zlín 0:0

Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • iSport.cz

Bohemians - Plzeň 0:1

Viktoriáni vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:1. Debut Hyského dopadl vítězně, rozhodl Durosinmi • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

