Kritický Priske: Slavia má svoje problémy, my také. Výkon nebyl na úrovni
Už během zápasu byl velmi výrazný, často i negativní, směrem ke svým hráčům. Viditelně se mu nepozdával výkon Sparty v Uherském Hradišti, kde vedoucí tým fotbalové Chance Ligy jen remizoval 0:0 se Slováckem. Trenér Letenských Brian Priske to dával týmu hlasitě najevo. A neustoupil ani po utkání…
Směrem k mužstvu jste vysílal kritiku. Můžete najít její důvody?
„V zápase jsme postrádali kvalitu, nevytvořili jsme si dostatečné množství šancí, měli jsme velmi nízké xG, nebyl tam dostatek pokusů, střel na branku. Samozřejmě, jsou zápasy, kdy můžete ztratit body, nastoupí proti vám mužstvo, které hraje v podstatě o život, je ve spodní části tabulky, jde důrazně do každého souboje. Ale nám prostě chyběla kvalita.“
V čem bylo Slovácko nepříjemné?
„Nahoře byli agresivnější než například při domácím utkání se Slavií, chodili do tlaku, do presinku, hráli o něco výše. Tady je to vždycky těžké, soupeř je usilovný, občas tahá čas u autů, u standardek, ale to je něco, na co jsme zvyklí. Měli jsme si s tím poradit, nebylo to tolik o protivníkovi, jako o nás. Budeme se muset zlepšit.“
To asi platí i pro Albiona Rrahmaniho, kterého jste střídal o poločase. Byla důvodem také jeho podrážděnost?
„Bylo to od všeho kousek, dostal i žlutou kartu. Byly tam některé situace v defenzivě i ofenzivě, které mohl řešit jinak. Doufal jsem, že Honza Kuchta bude tlačit na obranu, bude mít proběhy, to byly důvody.“
Můžeme vinit reprepauzu, ale...
Splnil Kuchta představy?
„Měl tam nějaké dvě šance, na začátku poločasu takovou, kterou měl proměnit. Ukázal dobré momenty, ale musím se na zápas ještě jednou podívat, protože by bylo příliš rychlé hodnotit ihned po utkání. Obecně ale platí - a nejenom pro Honzu - že jsme si nevytvořili dostatek šancí. Soupeř dobře bránil v bloku, měli jsme být nahoře aktivnější.“
Na konci jste se však do tlaku dostali.
„Šli jsme do toho all in, změnili jsme formaci, poslali jsme na hřiště víc ofenzivních hráčů, jenže nám to stejně nepřineslo tolik příležitostí, kolik jsme chtěli. Možná tam byla ta Mercadova, vykopávali balon na brankové čáře. Bylo také logické, když jsme otevřeli hru, že Slovácko mohlo hrozit z rychlých přechodů. To je něco, s čím do toho jdete.“
Měla na vás vliv reprezentační pauza?
„Můžeme se dohadovat, můžeme ji vinit, ale já to nedokážu říct. Chceme být nejlepší, chceme vyhrát titul, tak se s tím musíme srovnat. Na druhou stranu je to lepší než minule, to jsme v Hradci získali nula bodů, teď máme jeden.“
Také jste mohli odskočit Slavii. Zvyšuje to naštvání z remízy?
„Je to stejné, prostě na nic. My jsme výsledek znali, jenže to prostě nic nemění. Všichni jsme zklamaní z remízy i z toho, že jsme tady neodvedli výkon na naší úrovni. Slavia má svoje problémy, my svoje, ty si řešíme a jinam se neohlížíme.“
Postrádal jste hodně kapitána Lukáše Haraslína, jenž má zraněný kotník?
„Nevíme, jaký by byl výsledek s ním, ale samozřejmě známe Šulovy kvality. Přivezl si menší zranění z reprezentace, v tuhle chvíli přesně nevíme, kdy se vrátí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu