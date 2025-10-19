První místo? Nebylo to téma, řekl po nečekané ztrátě Kozel. Holoubkovi bere VAR emoce
Nejdřív Slavia, pak Sparta a nakonec i Jablonec. Triumvirát remíz 0:0 v podání nejlepších týmů fotbalové Chance Ligy znamená, že pozice na vrcholu tabulky zůstávají neměnné. Za určitých okolností se ale nečekaným lídrem mohli stát právě podceňovaní Severočeši. „Jsem zklamaný z výsledku, Dukla je asi spokojená,“ prohlásil po dělbě bodů s outsiderem trenér Luboš Kozel. Jeden z klíčových momentů utkání ale bylo (ne)vyloučení Vachtanga Čanturišvilliho.
Víte, kdy naposledy byl Jablonec po kompletním odehraném kole na čele ligové tabulky? V létě 2014, po úvodním kole, kdy přehrál Zbrojovku Brno 2:0. Nyní měl po více než jedenácti letech unikátní příležitost to zopakovat. Jistě, musel by nad Duklou zvítězit 5:0. Ale konstelace pro to byly parádní – poslední utkání kola, domácí prostředí, soupeř z úplného dna tabulky. A Kozlovi muži už dříve ukázali, že si umí zastřílet s chutí…
Ale že by to byl nakonec přílišný tlak, který by na hráče dopadl? „Nebylo to téma. Sice remizovala Slavia i Sparta, ale my chtěli vyhrát kvůli sobě,“ měl jasno kouč Luboš Kozel. Kromě prvních patnácti minut na Duklu jeho hráči celý zápas tlačili. „Ale naše převaha končila v okolí šestnáctky,“ povzdechl si.
Duklu nakonec zachránila jak pozorná defenziva, tak brankář Rihards Matrevics, který v závěrečném tlaku obstál proti ráně zblízka od Sebastiana Nebyly. Pro Pražany ale mohlo být ještě lépe, kdyby Boubou Diallo a Sampson Tijani nespálili tutovky. A kdyby VAR nezrušil červenou kartu pro Vachtanga Čanturišvilliho.
Gruzínec odehrál netypicky silně podprůměrný zápas a ve druhé půli už byl po noze v obličeji Zlatana Šehoviče na cestě do sprch. Ale Ladislav Szikszay po prozkoumání videozáznamu změnil barvu na žlutou; zřejmě usoudil, že Vakho hrál nejdříve balon a hlavy soupeře se pořádně nedotkl. Tak to četl třeba kouč Kozel. Jeho protějšek David Holoubek už nad tím jen pokrčil rameny.
„VAR bere emoce, takže v tu chvíli jsem už na hřišti v klidu. Nepamatuji si, kdy by nám od začátku sezony VAR pomohl, takže když jde do hry, jdu si už rezignovaně sednout s tím, že jsme tu situaci prohráli,“ povzdechl si kouč Dukly.
Ten poslal do hry poprvé od začátku i Michala Černáka, místního odchovance, ve kterém to, co se emocí týče, zase pořádně žilo. Na jednu stranu byl nadšen z toho, že v Jablonci vybojoval s Duklou bod, na druhou stranu bývalým spoluhráčům stále fandí. „Věřím, že Spartu a Slavii proženou, hrozně jim to přeju. Je tu spoustu kluků pracantů, co si to zaslouží. A především hrají skvělý fotbal,“ usmál se po utkání.
To se Severočechům zatím daří, pražští giganti od nich jen tak klid mít nebudou. Ale pro vytvoření většího tlaku na čelo musí Jablonec prolomit dvougólovou šňůru bez vstřelené branky. „Mohli jsme poskočit o něco výš,“ ví Matěj Polidar. „Ale kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme bojovat o první či druhý flek, všichni bychom to brali.“
Očima trenéra Dukly Davida Holoubka
Pomohla nám nečitelnost
„Když se podíváte na ligovou tabulku, jsme spokojeni s bodem. Kluci to dobře zvládli do defenzivy, a když obrana nezafungovala, podržel nás brankář. Nula se počítá, zvlášť v naší situaci. Sestavu a formaci jsme zvolili hodně nesourodou a sám jsem nevěděl, kolik jsme udělali změn. Asi jsme byli špatně čitelní. Dokážu si představit, že když i lidé, co sledují Duklu, viděli naší sestavu, nedokázali si moc představit, jak to bude vypadat na hřišti. Ještě se musím pořádně podívat na videu, jak to vlastně fungovalo. Mohlo to být zajímavé. Tato nečitelnost nám především v úvodu utkání pomohla.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu