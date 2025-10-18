Předplatné

Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta obhájce titulu, hosté v Edenu drželi krok

Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půli
Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půliZdroj: ČTK
Tomáš Chorý se snaží zbavit zlínského Jakuba Koláře
Trenér Zlína Bronislav Červenka
Vasil Kušej v důrazném souboji
Tomáš Chorý v souboji s Jakubem Kolářem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Štěpán Chaloupek brání Stanleyho Kanua
Slavia doma přivítala Zlín
Slavia ve 12. kole Chance Ligy jen remizovala se Zlínem 0:0. Pražané se trápili v prvním poločase, kdy vůbec nevystřelili na bránu. Po změně stran se jejich výkon trochu zlepšil, hosté ale všechny šance přečkali a sami dokázali několikrát zahrozit. „Sešívaní“ se o skóre dostali na první místo tabulky před Spartu, ta jim ale v neděli na Slovácku může odskočit.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

