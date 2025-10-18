Série Slavie u konce, doma nedala gól po 67 zápasech. To je to nejhorší, litoval Trpišovský
Naprosto nevídaná šňůra, kterou táhla Slavia ještě z doby, kdy kvůli epidemii koronaviru mohla na stadion jen tisícovka diváků. Naposledy v Edenu vyšel domácí tým v ligovém utkání naprázdno v únoru 2022 proti Karviné (0:1) a bezbrankovou remízou se Zlínem tak přišel o úžasnou sérii 67 utkání alespoň s jedním zásahem. „Sám pro to úplně vysvětlení nemám. Vytvořili jsme si toho strašně málo. Nepamatuju si, že bychom tady někdy hráli takhle špatně,“ nechápal jeden z ofenzivních tahounů Lukáš Provod.
Nováček ze Zlína se v této sezoně stal katem favoritů. Před třemi týdny si vyšlápl na Plzeň, kde po prohře 0:1 skončil kouč Miroslav Koubek. Před týdnem zase po remíze 1:1 proti Baníku „ševci“ připravili o práci Pavla Hapala a teď žlutí pošlapali i nevídanou sérii Slavie.
Ne že by snad měl trenér zklamaného soupeře znovu končit. Jindřich Trpišovský by měl podle informací iSportu naopak zanedlouho prodloužit smlouvu až do roku 2029, ale zápas proti Zlínu bude chtít hodně rychle vytěsnit z hlavy.
„V prvním poločase jsme na hřišti skoro neexistovali a nebyli jsme nebezpeční. Hráli jsme po stranách, místo toho, abychom ohrožovali branku. Nevybavím si takhle málo nebezpečný poločas z naší strany na domácím hřišti,“ zlobil se kouč.
Míč přitom na kopačkách drželi domácí před přestávkou 71 procent času, ale k ničemu kloudnému to nevedlo. Slavia vyslala jen dva střelecké pokusy a na branku nemířil žádný z nich.
Po přestávce a dvojitém střídání to už vypadalo lépe. Našlo by se několik šancí a čtyři pokusy musel likvidovat až brankář Stanislav Dostál. Za jeho záda nakonec ale neproklouzlo nic a Slavia vyšla střelecky naprázdno. „Statistiky potvrzují, že to od nás byl jeden z nejhorších zápasů za poslední roky. Doteků ve vápně míváme okolo 40, tentokrát jich bylo 22. To ukazuje, jak mizerný výkon to byl,“ pokračoval negativně Trpišovský.
Bořil litoval zmařených šancí
Po nadějném vstupu do druhé půle byla klíčová 49. minuta a hned trojitá příležitost pro prolomení bezbrankového patu. Po centru Davida Mosese hlavičkoval sám na malém vápně Štěpán Chaloupek, ale jeho pokus reflexivně vyrazil Dostál.
Hned z další akce se na něj řítil osamocený Jan Bořil, ale i on trefil pouze fantoma v bráně Moravanů a z následné dorážky hlavičkoval Cham mimo odkrytou klec. „Možná jsem ho mohl přehodit nebo obstřelit ještě o něco líp… I tak se to odrazilo ke mně, sklepával jsem to Chamovi, a ten netrefil prázdnou bránu,“ litoval kapitán domácích zmařených příležitostí.
Po krátkém výpadku se Zlín zase zformoval a k opravdu mohutnému tlaku už se „sešívaní“ nenadechli. „Dávali jsme málo centrů do vápna. Měli jsme tam tři vysoké útočníky, ale neměli možnost zakončit,“ uvědomuje si Bořil.
I proto odcházeli fanoušci z Edenu poprvé za tři a půl roku z ligového utkání, aniž by si zakřičeli „GÓL“.
„Mají právo být zklamaní. Takový výkon je neakceptovatelný. Přišel plný dům, všichni nám fandili a my potom odevzdáme takový výkon. Chtěl bych se jim omluvit a pokusit se slíbit, že už se to nebude opakovat,“ zpytoval svědomí Provod.
Stejně zklamaně se vyjádřil i kouč Trpišovský. „Jsme zvyklí tady vyhrávat a tohle je pro mě nejhorší věc. Někdy to herně třeba není ono, ale i tak jsme nebezpeční. Tohle se nesmí opakovat. Výsledek nemusí být příznivý, ale výkon, energie a hladovost musí být jiná, než jsme předvedli dnes,“ doplnil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu