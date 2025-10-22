Předplatné

Didi a Clay: africký skalní masiv kosí Slavii a spol. Kam dotáhnou Zlín?

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • Zdroj: iSport.cz
Václav Jemelka z Plzně a Cletus Nombil ze Zlína
Zlínský Cletus Nombil v utkání proti Baníku Ostrava
Joss Didiba ze Zlína v utkání proti Baníku Ostrava
Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půli
Tomáš Chorý se snaží zbavit zlínského Jakuba Koláře
Trenér Zlína Bronislav Červenka
Michal Koštuřík
Chance Liga
Nechcete proti nim hrát. Jsou všude a přitom netráví zápas ve sprintu, ani nevypadají jako maratonci. Prostě ví, kam se postavit. K tomu jsou tvrdí, nepříjemní i fotbaloví. V souboji vás nakopou, odstaví tělem, seberou balon a vyjedou s ním dopředu. Dvojice Cletus Nombil (25) - Joss Didiba (27), to je nenápadná síla ve středu zálohy Zlína, překvapení podzimu v Chance Lize. Duo Afričanů v neděli rozbilo i hvězdy ze Slavie. „Jsou atypičtí,“ tvrdí trenér Bronislav Červenka.

Když zkusil trenér Bronislav Červenka v půlce září v duelu s Duklou (1:1) „experiment“ se Stanislavem Petrutou, nevyšlo to. Talentovaný mladík kupil chyby. V poločase musel na plac Cletus Nombil. S ním a Didibou je zlínský střed nejpevnější, protivníci narážejí na dvě skály. Když překonají jednu, zatarasí jim cestu druhá.

Pokud chtěl být nováček „nechutný, jak před startem soutěže prohlásil útočník Tomáš Poznar, tahle dvojička je přímo zosobněním tohoto slova.  

Přitom v datech nevychází extra dobře. Nemají čísla, nad kterými si skauti nadšeně zamlaskají. „Teď se to zlepšilo,“ usměje se trenér Bronislav Červenka. „Trošku jsem se na ty dva zaměřil. Jsou atypičtí,“ dodal. Jeho klíčoví svěřenci během podzimu doháněli resty z léta. Tehdy Kamerunec Didiba jednal o nové smlouvě a nebylo jisté, zda se s klubem dohodne. Několik dnů byl mimo týmový trénink.

Jeho parťák z Ghany s přezdívkou Clay pro změnu dorazil z dovolené o týden později a vynechal kondiční blok. „Je šedesátá minuta, má jazyk na vestě a plné kecky. Asi víme proč. Oba mají velký potenciál, ale pořád se musí zlepšovat,“ zdůraznil.

Nombil byl na trhu žádaným zbožím

Oba jsou občas jako kamikaze. Nevyzpytatelní, schopní udělat v utkání věc, která urychluje proces šedivění kouče Červenky. Tyhle úlety se ovšem daří minimalizovat. Ve většině partií je na pěkně narostlé Afričany spoleh. Až nečekaný.

Velký progres udělal zejména kolohnát Nombil, jenž přišel před dvěma lety z Petržalky. Na trhu byl docela žádaným zbožím, Zlín za něj vysolil několik milionů. Začínají se mu vracet. V současném kádru patří k nejzajímavějším borcům s potenciálem přestupu výš za slušné peníze. „Každým zápasem je lepší a lepší. V datech, v hernosti, v kvalitě,“ řekl kouč. „Didi za ním musí jít postupnými krůčky taky. Když nemáte běhavý střed, nefunguje celá hra.“    

Ranec gólů od nich nečekejte. V sezoně se zatím trefil pouze Nombil, a to hned v prvním kole v Teplicích. Na trávníku jsou od černé práce, vytváří servis ostatním. Těží z něj primárně ofenzivní záložník Michal Cupák, jenž má větší volnost směrem nahoru.

I proto je Zlín v tabulce mezi elitní šestkou a stal se postrachem favoritů, Vyhrál v Plzni, remizoval na Slavii, porazil doma Baník…

Zastaví africký skalnatý masiv v sobotu i nájezdníky z Pardubic?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

