Žluté želvy ze Zlína, Slavia ztratila! Chorý nebyl nebezpečný, rozhodla trojšance
SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • Zdroj: iSport.cz
PRVNÍ DOJEM PETRA FANTYŠE | Další vynikající defenzivní představení Zlína. „Ševci“ svůj nepříliš pohledný styl hry dokázali vnutit i obhájcům titulu a Slavia se přes obranný blok soupeře neprosadila. Před přestávkou neměla dokonce ani jednu střelu na branku. Po obrátce „sešívaní“ zahodili exkluzivní trojšanci během jediné minuty a do velkého tlaku už se poté nedostali. Oba soupeři se tak ve 12. kole fotbalové Chance Ligy zaslouženě rozešli s remízou 0:0.
Hlavní události
- Zkušený nováček opět dotáhl svůj plán k dokonalosti. Jako žluté želvy se hosté stáhli do sebe, tvrdým krunýřem odvraceli opakované nájezdy protivníka a při ojedinělých příležitostech hrozili vepředu. Odměnou jim je další cenný bod z velmi těžkého prostředí.
- Poločasová reakce mistrů. Začátek Slavii vůbec nevyšel. Bez jediné střely na branku se tak o přestávce odhodlal Jindřich Trpišovský k velkým změnám a najednou se děly věci. Domácí se dostávali do vápna i do několika velkých šancí, gól z toho ale nebyl.
- Zahozená trojšance. Na první příležitost čekala Slavia dlouho, ve 49. minutě pak měla hned tři během pár sekund. Nejprve z těsné blízkosti hlavičkoval Chaloupek, kterého odmítl Dostál. Hned za pár sekund vyhrál klíčový souboj bojovný Bořil, ale i jeho šanci zlikvidoval gólman Zlína. Z dorážky hlavičkoval Cham mimo odkrytou branku. Tady měl favorit zápas zlomit. Pak už se do velkého tlaku nedostal.
Kdo mě zaujal
- Jan Bořil: Ukázkový kapitán se pořád snažil rozhýbat hru. Oba poločasy odehrál na opačné straně hřiště a vždy šla většina akcí přes něj. V prvním poločase dobře kombinoval na pravé straně. Těsně po změně stran se probojoval do velké šance sám a další připravil Chamovi. Známka: 8/10
- Cletus Nombil: Asi nejlepší ztělesnění týmového výkonu „ševců“. V srdci zálohy se poctivě přesouval, blokoval dráhy přihrávek do nebezpečných prostorů, vyhrával souboje, a když se dostal k míči, posouval ho rychle nahoru. V konci se štěstím přežil moment, kdy nedůrazně hlavičkoval domů. Známka: 7/10
Kdo mě zklamal
- Tomáš Chorý: Celý útok Slavie nefungoval dobře. Dlouhán na hrotu sice jako vždy vyhrál řadu soubojů okolo půlící čáry, ale ve vápně nebyl nebezpečný. Jediná střela a navíc mimo branku to jasně dokazuje. Známka: 4/10
- Vasil Kušej: Nejproduktivnější hráč Chance ligy musel často bojovat s přesilou a hra do plných mu vůbec nevyhovovala. Často se zapojoval do kombinace na pravém kraji hřiště, ale tradiční dravé průniky a chytré přihrávky chyběly. Už o poločase tak mířil do sprchy. Známka: 4/10
Jak to zvládli trenéři
- Jindřich Trpišovský: Řada absencí v defenzivě se na obranné hře neprojevila. Problémy měl jeho tým naopak směrem dopředu. Nula střel na branku v prvním poločase je tristní číslo. Po přestávce připravil změny a herní projev se bezpochyby zlepšil. Výsledek nikoli a rozladěný kouč na lavičce marně vymýšlel plány na magnetické tabuli.
- Bronislav Červenka: Typický poctivý výkon Zlína založený na bojovnosti a skvělé organizaci obranného valu. Jako už letos po několikáté dokázali „ševci“ papírově silnějšího soka dlouho odmítat a sami hrozili z rychlých brejků nebo ze standardek. Míč do sítě nakonec nedopravili, ale soupeř také ne.
Úroveň zápasu
- 6/10. Krok určoval nováček. Obhájci titulu, navíc s výhodou domácího publika, sice drželi balon a kombinovali na útočné polovině, ale nebezpečnější situace dlouho nepřicházely. Jako už v této sezoně mnohokrát dokázal Zlín pasivní hrou určovat ráz zápasu a frustrovanému soupeři dovolil jen pár dobrých pozic. Ty navíc vždy zlikvidoval jistý brankář a „ševci“ stále drží fantastickou formu.
- Návštěva: 18 214