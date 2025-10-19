Dostál na patnáctý pokus vynuloval Slavii. Moc ho nechválím, smál se trenér Zlína
Proti žádnému klubu v nejvyšší soutěži nenastoupil víckrát. Ani na patnáctý pokus sice Stanislav Dostál proti Slavii neuspěl za tři body, ale teprve počtvrté se jeho týmu povedlo uhrát aspoň remízu. On sám přitom už víc udělat nemohl a brankář fotbalistů Zlína si při překvapivé plichtě 0:0 v Edenu odnesl vůbec první nulu v ligovém utkání proti „sešívaným“. „V prvním poločase na mě nic nešlo. Říkal jsem si: ‚Co se děje?‘ Tady mě to vždycky zasypalo hned od začátku,“ usmíval se lehce překvapený hrdina duelu.
Před sezonou by asi nepatřil mezi hlavní kandidáty na cenu pro nejlepšího brankáře, ale 34letý Stanislav Dostál se zatím řadí mezi příjemná překvapení sezony. V počtu čistých kont, zákroků i úspěšnosti patří mezi ligovou smetánku a má velkou zásluhu na tom, že se Zlín i po 12 kolech stále drží v elitní šestce se stejným bodovým ziskem jako čtvrtá Plzeň.
„Já ho moc nechválím. On ví moc dobře, že si jeho práce vážíme, týmu dodává velký klid a přeju mu, aby takhle chytal ještě deset let a pomáhal Zlínu nebo komukoli jinému,“ smál se kouč Bronislav Červenka v pozápasovém rozhovoru pro televizní stanici Oneplay.
Rekordman v počtu prvoligových startů za Zlín si v poslední době vyzkoušel extrémně těžké týdny, kdy postupně čelil třem nejlepším týmům minulé sezony.
Nejprve vychytal výhru 1:0 v Plzni, následně přispěl k remíze 1:1 s Baníkem a nyní udržel čisté konto na Slavii. Znovu přitom patřil mezi hlavní postavy utkání. Dohromady v těchto utkáních čelil jedenácti střelám, pustil pouze tečovanou ránu Alexandera Munksgaarda.
„Máme body, se kterými jsme vlastně ani nepočítali. Nálada je dobrá a potvrzuje se to i na hřišti. Už to není tak bázlivé a kluci si víc dovolí,“ chválil Dostál spoluhráče po posledním úspěchu.
Zisky proti papírově silnějším sokům pak překvapily i trenéra. „Ani my jsme to nečekali. Vždycky potřebujete i štěstí a musí fungovat 99 procent týmu. Kdykoli někdo vypadne, tak to soupeř dokáže potrestat, ale všechno se to dalo do kupy. Vím, že přijdou ještě těžké zápasy, ale teď si toho strašně vážím a užívám si to,“ lebedí si Červenka.
Bod věnovaný manželce k narozeninám
Na Slavii vymyslel taktický plán tak dobře, že brankář v prvním poločase dokonce nepotřeboval předvést ani jeden zákrok. Krátce po změně stran pak musel vytáhnout dva důležité momenty v krátkém časovém sledu a zachránil chybující spoluhráče.
Nejprve výborně vyrazil hlavičku Štěpána Chaloupka z těsné blízkosti, což sám označil za nejtěžší zásah v utkání. „Měl jsem na ten centr vyběhnout, hlavičkoval hodně zblízka, ale naštěstí trefil přímo mě a vyrazil jsem to pryč,“ ulevilo se Dostálovi.
Ani ne o půl minuty později musel hasit velký požár znova, když na něj valil Jan Bořil a střílel z velmi výhodné pozice. Holohlavý brankář však včas vyrazil z čáry a obstřel na zadní tyč kapitánovi Slavie zatrhl. Dorážku z hlavy Muhammeda Chama už mohl jen sledovat, ale naštěstí pro něj se dokutálela jen vedle tyče.
V tu chvíli se zdálo, že bude potřeba ještě hodně magického umění zkušeného gólmana, ale „ševci“ se rychle dali dohromady a žádnou další stoprocentní příležitost už favoritovi nepovolili. „Měli velký problém se do nás dostat. Nebylo tam ani tolik centrů a hodně nám pomohlo, že jsme eliminovali ty nejnebezpečnější prostory,“ ocenil Dostál skvělou práci spoluhráčů.
„Kvalita a síla do útoku Slavie je obrovská. Na konci se na hřišti objevili Chorý, Prekop i Chytil. Říkáte si: ´To bude teda mazec!´ Ale kluci to uskákali, odbojovali a vezeme si bod,“ oddechl si trenér Červenka po závěrečném hvizdu. Získaný bod věnoval manželce, která v sobotu slavila narozeniny.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu