Prodej fotbalového Hradce se blíží. Skupina kolem Nedvěda poslala městu finální nabídku
Společnost Fotbal HK 1905 podala ve středu navečer finální nabídku na odkup 89 procent městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. Zastupitelé města o nabídce budou jednat na zasedání 4. listopadu. Na facebooku to oznámila primátorka města Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Za firmou Fotbal HK 1905 stojí například bývalý reprezentant Pavel Nedvěd nebo podnikatelé Ivo Ulich a Ondřej Tomek.
Předběžná nabídka za 89 procent akcí, kterou firma Fotbal HK 1905 dala městu na přelomu března a dubna, byla podle primátorky v řádech desítek milionů korun. Nezohledňovala však nerozdělený zisk klubu z minulých let na úrovni deseti milionů korun, který by měl být součástí finální ceny.
Pokud zastupitelé nabídku schválí, prvoligový klub by na nového majitele měl přejít k 1. lednu 2026. Zastupitelé budou schvalovat i smluvní dokumentace, které mimo jiné řeší systém, jak se nový většinový majitel a město budou podílet na budoucím chodu a financování klubu. Město by si v klubu mělo nechat podíl 11 procent.
O podobě smluvní dokumentace zástupci města a investora od dubna jednali na více než deseti setkáních. V jednacím týmu města byli také dva zástupci opozice, a to zastupitel Lukáš Fiedler za klub ANO a zastupitel a senátor Jan Holásek za Rozvíjíme Hradec. Koalici vedle primátorky zastupoval ODS nominovaný Martin Eger, který je také předsedou dozorčí rady FC Hradec Králové.
Fotbal HK 1905 je jediným zájemcem o klub. Jeho rovnocennými akcionáři jsou vedle generálního manažera českých fotbalových reprezentací Nedvěda, Ulicha a Tomka také developer Pavel Rejchrt a podnikatel Radek Šenk.
Proces prodeje klubu radnice zahájila na podzim 2023. Výběrové řízení na majoritního vlastníka město vypsalo loni 23. prosince a přihlásili se do něj dva zájemci. Předběžnou nabídku do 2. dubna podal jen Fotbal HK 1905. Druhý zájemce, kterým byla podle deníku Sport americká firma Blue Crow Sports Group, nabídku nepodal.
S novým většinovým majitelem by měl klub podle představ města útočit na start v evropských pohárech. Radnice také počítá s tím, že na nového akcionáře by přešlo financování A-mužstva.
Výběrové řízení se netýká fotbalového stadionu, který město s nákladem téměř 800 milionů korun otevřelo v srpnu 2023. Stadion bude nadále ve vlastnictví města a jeho provoz bude dál na základě pachtu v rukou klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu