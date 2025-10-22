Zbrojovka loví manažerské eso v Hradci! Životní nabídka, zájem měl i Jablonec, dřív Plzeň
Jeden velký funkcionářský příběh na konci roku podle všeho skončí. Důvěryhodné zdroje deníku Sport a webu iSport se shodují na tomtéž: Jiří Sabou uzavře osmiletou kapitolu v Hradci Králové a po podzimní části se přesune do brněnské Zbrojovky majitele Vojtěcha Kačeny. Od miliardáře dostává životní nabídku řídit klub. „Před finalizací jakýchkoliv jednání logicky nemůžeme komentovat žádná konkrétní jména,“ reagovala Zbrojovka.
Bylo prvního ledna roku 2018. Jiří Sabou, muž z Králova Dvora s bohatou ligovou kariérou, se stal poměrně překvapivě novou tváří managementu FC Hradec Králové. „Votroci“ v té době trčeli v druhé lize. Klubu zoufale chyběly vize, nápady a drajv. Smysl fotbalu se ztrácel v šedivých ruinách Všesportovního stadionu. Fanoušků chodilo málo, jen stovky…
A právě Sabou začal z pozice výkonného ředitele, později sportovního ředitele, měnit klub k lepšímu. Trenérskou práci svěřil Zdenkovi Frťalovi. Dva parťáci, co si sedli profesně i lidsky, představili veřejnosti plán s tříletým postupovým horizontem. V Hradci se šetřilo, nebylo na rozhazování, přesto Sabou uměl sestavit levný, ale kvalitní tým. V létě 2021 se černobílý klub vrátil do ligy a nastalo nejlepší období v novodobé historii Hradce.
I díky do určité míry riskantním krokům sportovního ředitele, který po odchodu Frťaly najal na trenérskou práci zapomenutého Miroslava Koubka, se klub vrátil mezi smetánku ve velkém stylu. Byl úspěšný sportovně i obchodně. Několik přestupových oken za sebou končil v černých číslech. Prodeje Vlkanovy, Vašulína, Krále, Mejdra, Kubaly a v neposlední řadě Karla Spáčila za téměř 40 milionů do Plzně výrazně přispělo k nejlepšímu období v dějinách klubu. Na strmém progresu východočeské značky má Sabou nezpochybnitelný podíl, ba dokonce klíčový. Vždycky uměl hráče za drobné najít, ukázat je v lize a za násobky pořizovacích nákladů výhodně prodat.