Předplatné

Koření ligy, atypický Jihoameričan: Mercado coby „Priskeho Diouf“, který hrabe dozadu

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Koření ligy, atypický Jihoameričan: Mercado coby „Priskeho Diouf“, který hrabe dozadu • Zdroj: isport.cz
John Mercado v utkání na Slovácku
John Mercado v utkání na Slovácku
John Mercado ze Sparty během utkání na Slovácku
John Mercado ze Sparty před utkáním na Slovácku
Slávistický obránce David Zima měl k míči blíže než John Mercado ze Sparty
John Mercado zvýšil ve 35. minutě už na 3:0 pro Spartu
Gólová radost Johna Mercada a Angela Preciada
15
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Za osm ligových zápasů už se stihl vyprofilovat jako posila do základní sestavy Sparty. „Řekli byste na první dobrou o jihoamerickém hráči, že bude excelovat v presinku, že bude bleskově přepínat dozadu a hned po ztrátě míče podstupovat defenzivní souboje?“ ptají se v novém díle pořadu iSkaut redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Pavel Šťastný. Řeč je o ekvádorském wingbekovi Johnu Mercadovi, který v některých herních aspektech připomíná slávistickou kometu minulé sezony Dioufa.

  • Co o Mercadovi říkají čísla?
  • A na jakých nedostatcích musí sparťanská posila ještě zapracovat?

Celý díl pořadu iSkaut najdete na liganaruby.cz nebo na iSportu v sekci Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů