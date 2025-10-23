Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 13. kolem: Novák, Dostál či Zelený
Typicky je středa dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Kvůli včerejší dohrávce mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se ovšem změny hodnot posunuly výjimečně na čtvrtek. Dnešní aktualizace se dotkla dvanácti hráčů. Osmi fotbalistům cena vzrostla, čtyřem naopak klesla.
Soliu Afolabi (Z, Slovan Liberec)
Dostal se poprvé do ideální jedenáctky kola, když proti Teplicím nasbíral 8 bodů. Celkově nasbíral už solidních 29 bodů. Aneb za málo peněz nemálo muziky. Afolabiho vlastní 3,7 % Trenérů.
Zlatan Šehovič (O, Dukla Praha)
Obránce pražské Dukly se už třikrát objevil v základní sestavě kola. Přesto mu stále důvěřuje jen 0,8 % Trenérů. O víkendu proti Jablonci nasbíral výborných sedm bodů. Cenovka Šehoviče zaslouženě stoupá.
Filip Novák (O, Jablonec)
Zkušený bek Jablonce potvrzuje, že patří k nejlepším hráčům iSport Fantasy. O víkendu přidal dalších 7 bodů. Celkem nasbíral 56 bodů a je třetím nejproduktivnějším fotbalistou sezony. Nováka vlastní 41 % manažerů.
Michal Ševčík (Z, Mladá Boleslav)
Mladá Boleslav v uplynulém kole iSport Fantasy odehrála dva zápasy, čehož nejlépe využil Michal Ševčík. Nasbíral 10 bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem kola. V týmu Ševčíka vlastní 15 % Trenérů.
Rihards Matrevics (B, Dukla Praha)
Lotyšský brankář se po čtyřech kolech opět postavil do branky pražské Dukly a nezklamal. Za svá záda nepustil totiž jediný gól. V aktuálním ročníku doposud nasbíral 36 bodů a Matrevicse vlastní 8,3 Trenérů.
Stanislav Dostál (B, Zlín)
Zkušený gólman pokračuje v excelentních výkonech. Proti pražské Slavii udržel další čisté konto a s 55 body je nejproduktivnějším brankářem dosavadního ročníku iSport Fantasy! Dostálovi důvěřuje 7,9 % Trenérů.
Dávid Krčík (O, Karviná)
Slovenský obránce se potřetí v sezoně dostal do ideální jedenáctky kola, a tak jeho cena opět zaslouženě vzrostla. O víkendu zapsal výborných 9 bodů. Momentálně se Krčík těší 4,3% popularitě.
Solomon John (Z, Mladá Boleslav)
Záložník Mladé Boleslavi v uplynulém kole iSport Fantasy nasbíral 8 bodů a podruhé v sezoně se dostal do ideální jedenáctky. Celkově zapsal už 40 bodů. Johna vlastní 2,3 % Trenérů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
Ani Tomáš Galásek nevložil důvěru v Karla Pojezného, který celé utkání proti Hradci Králové jen proseděl na lavičce náhradníků. Není tak překvapením, že cena opět klesla. V týmu Pojezného drží 2,5 % Trenérů.
Jaroslav Zelený (O, Sparta Praha)
Za posledních pět kol nasbíral obránce Sparty pouhých 5 bodů. Není pochyby o tom, že od hráče s takovou cenovkou čekáte více. Odráží se to i na popularitě, když Zeleného vlastní pouze 2 % Trenérů.
Michal Hlavatý (Z, Slovan Liberec)
V rámci iSport Fantasy měl produktivní start do sezony. Od osmého kola to ale není ono. O víkendu navíc Hlavatý neproměnil penaltu a Trenérům přinesl mínusový bod. V týmu záložníka Liberce vlastní 17 % manažerů.
Jakub Martinec (O, Sparta Praha)
Ve druhém kole v řadě nezasáhl do utkání. A to ani z lavičky. Cena Jakuba Martince po přestupu do pražské Sparty neustále klesá. Není divu. V sestavě ho však stále drží 6,7 % Trenérů.