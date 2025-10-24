Majitelé ze severu proti rozpínavosti Slavie a prostřední skupině. Tekijaški? Zázrak v Jablonci
Byl to jeden z nejvíce diskutovaných zápasů poslední sezony: výhra Jablonce 5:0 v podještědském derby na hřišti Liberce a po ní památný výstup majitele Slovanu Ondřeje Kanii před hráči. V sobotu si to oba rivalové rozdají v Liberci znovu – a Kania s novým majitelem Jablonce Jakubem Střeštíkem souhlasili s účastí v hodinovém online speciálu Ligy naruby, kde kromě blížícího se zápasu reagovali i na dotazy fanoušků a nabídli svůj pohled na českou ligu jako takovou.
Co jim na soutěži vadí? „Jsem zásadně proti tomu, aby si tady jeden klub dělal z ostatních farmářské kluby, platil jim náklady, skautoval hráče, dělal jim zdravotní prohlídky a měl zasmluvněné trenéry. To není dobře a mělo by se s tím něco dělat – je to cesta do pekla,“ pálil Kania do praktik pražské Slavie. „Tohle podepíšu vlastní krví,“ souhlasil Střeštík, kterého štvou i zákazy, aby hostující hráči nastupovali proti „svým“ klubům.
- Koho by nejradši brali z kádru rivala?
- Je Tekijaški nejlepší stoper ligy?
- A co vadí majitelům na „prostřední“ skupině?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu