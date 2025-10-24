Předplatné

Majitelé ze severu proti rozpínavosti Slavie a prostřední skupině. Tekijaški? Zázrak v Jablonci

Majitelé ze severu proti rozpínavosti Slavie a prostřední skupině. Tekijaški? Zázrak v Jablonci • Zdroj: iSport.cz
Uznalé pokývání.
Podnikatel Jakub Střeštík se oficiálně stává většinovým majitelem Jablonce
Majitel libereckého Slovanu Ondřej Kania
Jakub Střeštík bude novým majitelem FK Jablonec
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Novým majitelem Jablonce má být Jakub Střeštík
Ondřej Kania natočil vyjádření po debaklu v severočeském derby
7
Byl to jeden z nejvíce diskutovaných zápasů poslední sezony: výhra Jablonce 5:0 v podještědském derby na hřišti Liberce a po ní památný výstup majitele Slovanu Ondřeje Kanii před hráči. V sobotu si to oba rivalové rozdají v Liberci znovu – a Kania s novým majitelem Jablonce Jakubem Střeštíkem souhlasili s účastí v hodinovém online speciálu Ligy naruby, kde kromě blížícího se zápasu reagovali i na dotazy fanoušků a nabídli svůj pohled na českou ligu jako takovou.

Co jim na soutěži vadí? „Jsem zásadně proti tomu, aby si tady jeden klub dělal z ostatních farmářské kluby, platil jim náklady, skautoval hráče, dělal jim zdravotní prohlídky a měl zasmluvněné trenéry. To není dobře a mělo by se s tím něco dělat – je to cesta do pekla,“ pálil Kania do praktik pražské Slavie. „Tohle podepíšu vlastní krví,“ souhlasil Střeštík, kterého štvou i zákazy, aby hostující hráči nastupovali proti „svým“ klubům.

  • Koho by nejradši brali z kádru rivala?
  • Je Tekijaški nejlepší stoper ligy?
  • A co vadí majitelům na „prostřední“ skupině?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

