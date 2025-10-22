Velká ztráta pro Liberec! Po Knapíkovi řeší vážné zdravotní problémy další stoper
To je pech... Nejenže se Liberci stále nepovedlo zprovoznit zraněnou lednovou posilu Jana Knapíka z Teplic, trenéru Radoslavu Kováčovi podle informací webu iSport vypadne na dlouhou dobu další stoper kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu v koleni.
Jde o Šimona Gabriela, který stejně jako Knapík dorazil do Slovanu v zimě. Jenže na rozdíl od zdravotně trápícího se Knapíka se Gabriel okamžitě zařadil do základní sestavy Radoslava Kováče a vydržel v ní doteď. Po přestupu z Ružomberku patřil mezi nejlepší hráče Severočechů jak hned na jaře, tak i nyní na podzim.
S tím je nyní bohužel konec, protože Gabriel si podle redakčních zdrojů v sobotním utkání v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. A ačkoli duel čtyřiadvacetiletý tvrďák dohrál, u situace, která předcházela penaltovému faulu, už na něm byl vidět pohybový deficit.
Vyšetření potvrdila vážné zranění, Gabriela teď čeká několikaměsíční pauza. S trochou štěstí by mohl stihnout start nové sezony, spíš se ale počítá s pozdějším návratem. Každopádně minimálně po zbytek podzimu i jara se Kováč bude muset obejít bez něj.
Znamená to mimochodem zřejmě taky to, že v Evropě žádaný Ange N´Guessan ročník dohraje U Nisy. Zimní transfer elegantního Francouze je v této personální nouzi velmi nepravděpodobný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu