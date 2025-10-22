Předplatné

Velká ztráta pro Liberec! Po Knapíkovi řeší vážné zdravotní problémy další stoper

SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:1. Domáci neudrželi vedení, v závěru zachránil bod Soliu
Chance Liga
To je pech... Nejenže se Liberci stále nepovedlo zprovoznit zraněnou lednovou posilu Jana Knapíka z Teplic, trenéru Radoslavu Kováčovi podle informací webu iSport vypadne na dlouhou dobu další stoper kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu v koleni.

Jde o Šimona Gabriela, který stejně jako Knapík dorazil do Slovanu v zimě. Jenže na rozdíl od zdravotně trápícího se Knapíka se Gabriel okamžitě zařadil do základní sestavy Radoslava Kováče a vydržel v ní doteď. Po přestupu z Ružomberku patřil mezi nejlepší hráče Severočechů jak hned na jaře, tak i nyní na podzim.

S tím je nyní bohužel konec, protože Gabriel si podle redakčních zdrojů v sobotním utkání v Teplicích přetrhl přední zkřížený vaz v koleni. A ačkoli duel čtyřiadvacetiletý tvrďák dohrál, u situace, která předcházela penaltovému faulu, už na něm byl vidět pohybový deficit.

Vyšetření potvrdila vážné zranění, Gabriela teď čeká několikaměsíční pauza. S trochou štěstí by mohl stihnout start nové sezony, spíš se ale počítá s pozdějším návratem. Každopádně minimálně po zbytek podzimu i jara se Kováč bude muset obejít bez něj.

Znamená to mimochodem zřejmě taky to, že v Evropě žádaný Ange N´Guessan ročník dohraje U Nisy. Zimní transfer elegantního Francouze je v této personální nouzi velmi nepravděpodobný.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

