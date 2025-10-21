Jablonec si zvyká na dobu bez Berana. Zorvan není šestka, ví Kozel. Co náhradám chybí?
Byť je Michal Beran vzrůstem nejmenším hráčem ligy, díra po něm zůstala v Jablonci obrovská. Nelze se schovávat za to, že když odejde opora za 75 milionů korun, chybět nebude. A Severočeši pomalu začínají cítit abstinenční příznaky. „Nelze předpokládat, že za dva týdny to bude stejné jako dřív,“ přiznal trenér Kozel, který zatím vyzkoušel na uvolněný post dvě varianty. Žádná dosud nebyla ideální.
Už to je měsíc a půl, co subtilní středopolař přestoupil po roce stráveném v Jablonci do Sigmy. Rekordní přísun peněz pro Severočechy, ale zároveň výrazná rána – na Beranovi hra hodně stála a pod Lubošem Kozlem prakticky neslezl ze hřiště. Po těžkém startu na Hané se začíná dostávat elegantní záložník do tempa, zatímco Jablonec ho v posledních týdnech ztrácí.
Dvakrát za sebou ztratil body (0:2, 0:0) a dvakrát nevstřelil branku. Ne, střílení a vytváření gólů nikdy nebylo Beranovým povoláním, ale rozhodně přispíval k nastavení a výkonu celého týmu obří měrou. Pro ty, co stále vidí v odchovanci Slovácka nafouknutou bublinu, si shrňme, v čem všem dosahoval elitních čísel, které teď aspirantům na nejvyšší příčky chybí.
Minulou sezonu měl ze všech záložníků nejvyšší úspěšnost driblinků (67,2 %), nejvyšší počet dlouhých přihrávek na zápas (8,3) i nejvyšší počet přihrávek do útočné třetiny (10,5). K tomu druhý nejvyšší počet progresivních pasů (9,3) a po Kaanu Kairinenovi druhý nejvyšší počet přihrávek celkově (46,5). Přeloženo: Beran zrychloval, přenášel hru a tvořil ji z hloubi. Byl srdcem týmu.
Některé další kvality už je daty těžké zachytit. „V případě ztrát uměl sbírat druhé míče, to má výborné. Teď vyhrajeme hlavu, ale druhý míč třeba neuhrajeme. V tom nám chybí,“ popsal Luboš Kozel. Při konverzaci s Beranovými spoluhráči také často padne zmínka o výtečném, prakticky evropském prvním doteku, který Jablonci přechod do útoku ohromně usnadnil.
Jak vypadá látání díry po bývalé opoře? Trenér zatím zkusil dvě varianty, dvě letní posily „Richard Sedláček je Beranovi hodně podobný typ, a je tam i Filip Zorvan, ačkoliv to je spíš desítka Ale herně jsme nezměnili skoro nic,“ popisoval v nedávném rozhovoru pro Ligu naruby novou dobu kapitán Nemanja Tekijaški.
Náhradou mládežnický kapitán Sparty?
Pojďme právě k Zorvanovi – ve dvoučlenné záloze dosud naskočil v základní sestavě dvakrát (proti Pardubicím a Sigmě), jinak se pohyboval v útočné trojici. Především utkání na Andrově stadionu mu nevyšlo, což ho dost možná i stálo základní sestavu proti Dukle. Ale ani když hraje výš, zatím není na hřišti tolik znát. Krom standardních situací připravil spoluhráčům jen jednu střeleckou příležitost v pěti utkáních.
„Je to i o nabídce. Uměl si odskočit, dostal se do hry, předfinální fázi plnil,“ hájil ho Kozel po Dukle a zároveň dodal, že hrát jednoho z nejproduktivnějších hráčů minulé sezony z hloubi pole nebude dlouhodobým řešením. „Není to šestka. A je škoda, aby tam hrál Nebyla, který se umí dostat do koncovky. Proto tam šel Sedláček, který tuto roli splňuje víc. Ze začátku to nebylo nic moc, ale pak se trochu rozehrál,“ popisoval své tahy kouč.
Ano, bývalý mládežnický kapitán Sedláček se i výškou (173 centimetrů) na roli Berana nabízí. Je vychován nizozemskou kopanou, není to jen defenzivní čistič, ale fotbalista. A třeba v ziscích míče (i za minulou sezonu) se solidně blíží Beranovu výtečnému číslu 7 (za 90 minut).
Ale zvyká si. Přechod z Teplic do Jablonce je zvlášť v kontextu kvanta přihrávek velkou změnou. I proti Dukle bylo vidět, že akci, kterou by jeho předchůdce zvládl o dvě vteřiny rychleji, někdy zabrzdil. A když ve 4. minutě poslal nezodpovědně do protiútoku Amblera, bylo jasné, že okamžitá náhrada za Berana to není, byť do té úrovně může růst.
V konečném součtu tak může nahrazování čerstvého reprezentanta bolet víc, než odchod Jakuba Martince, kterého zatím celkem bez problému zastupuje Martin Cedidla. Pro Jablonec náročná situace, zvlášť když má momentálně unikátní příležitost bojovat o první dvě místa a o víkendu ho čeká prestižní derby s Libercem. „Budeme s tím muset pracovat, nelze předpokládat, že za dva týdny to bude stejné jako dřív,“ uzavřel Kozel.
Porovnání Michala Berana a jeho náhrad v Jablonci
Statistika
Michal Beran (2024/25)
Filip Zorvan (2025/26)
Richard Sedláček (2025/26)
Zápasy
35
5
4
xG
0,02
0
0,06
Přihrávky
46,2
29,1
41,5
Dlouhé přihrávky
8,3
2,8
4,9
Přihrávky do útočné třetiny
10,5
—
—
Driblinky
2,0
0,8
0,5
Vystižené přihrávky
3,4
1,4
1,8
Ztráty míče
9,8
8,0
6,2
Zisky míče
7,0
5,8
7,7
Všechny hodnoty jsou přepočteny na 90 minut hry.
Zdroj: Wyscout
Další varianty za Berana:
Sebastian Nebyla
Samuel Lavrinčík
Jan Suchan
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu