Adu a Uchenna neměli dohrát, na červenou byl i Syllův úder do rozkroku. Radinův dobrý metr
Kopačka do hlavy i podlý úder do rozkroku. Ve 14. kole fotbalové Chance Ligy byla na stadionech k vidění řada momentů, kdy sudí ušetřili hráče za jejich nedisciplinovanost a druhou žlutou či rovnou červenou kartou je nevykázali ze hřiště. Po těžších začátcích ovšem někteří rozhodčí odvedli velmi dobrou práci. Jak si arbitři vedli v uplynulém víkendu? Podívejte se na jejich hodnocení v tradiční Zlaté píšťalce.