Předplatné

Adu a Uchenna neměli dohrát, na červenou byl i Syllův úder do rozkroku. Radinův dobrý metr

Video placeholder
Zlatá píšťalka: Prince Adu s Uchennou neměli dohrát. Červený byl i Syllův úder do rozkroku • Zdroj: isport.cz
Prince Adu dostal v Teplicích žlutou kartu. Podle Komise rozhodčích měl později vidět i druhou
Emmanuel Uchenna dostal v Karviné brzy žlutou kartu
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie v průběhu zápasu s Baníkem
Jakub Martinec s Filipem Panákem na centr nedosáhli
Andres Dumitrescu brání Josefa Koláříka
Mojmír Chytil lituje zahozené šance
Prince Adu srovnal v Teplicích na 1:1
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Kopačka do hlavy i podlý úder do rozkroku. Ve 14. kole fotbalové Chance Ligy byla na stadionech k vidění řada momentů, kdy sudí ušetřili hráče za jejich nedisciplinovanost a druhou žlutou či rovnou červenou kartou je nevykázali ze hřiště. Po těžších začátcích ovšem někteří rozhodčí odvedli velmi dobrou práci. Jak si arbitři vedli v uplynulém víkendu? Podívejte se na jejich hodnocení v tradiční Zlaté píšťalce.

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů