Slovácko toužilo po Jarolímovi! Ke klubu mám vztah, přiznal známý kouč. Ale...
Byl by to šok a oživení Chance Ligy! Poslední Slovácko ve snaze ulovit během reprezentační přestávky nového trenéra zapíchlo podle informací iSportu zrak na Karla Jarolíma (69). Jeden ze členů vedení bývalého reprezentačního kouče telefonicky kontaktoval, ten však nabídku s díky odmítl. „Měli zájem, ale možná to přišlo ve špatnou chvíli,“ prohlásil Jarolím v pátek po poledni.
Po odmítnutí několika adeptů se interes šéfů Slovácka stočil na Karla Jarolíma. Rodák z Čáslavi se stal jeho prioritou. Jenže k dohodě nakonec nedojde. „Je to trošku z ruky,“ vysvětlil známý trenér pro iSport. Hledá se dál…
Byť bude Jarolímovi za rok v srpnu sedmdesát, na práci v nejvyšší soutěži by si pořád troufal. „Bavila mě a ani teď by to určitě nebylo jinak,“ uvedl. Naposledy vedl Mladou Boleslav, kde ho v únoru 2022 střídal Pavel Hoftych. V letech 2016-2018 působil jako hlavní trenér u českého národního týmu, předtím seděl na lavičce Slavie, Slovanu Bratislava a okusil si také exotické štace v Saúdské Arábii (Al-Ahlí) a ve Spojených arabských emirátech (Al-Wehda).
A pozor, výraznou stopu zanechal i ve Slovácku, respektive v tehdejším 1. FC Synot Staré Město. V regionu dodnes vzpomínají na úspěšné časy, kdy se klub pod bičem náročného trenéra s domovem na stadionku Širůch zdatně etabloval mezi elitou. V klubu vydržel rok a půl (2003-2004), odkoučoval 42 zápasů. Pak odešel do Slavie, s níž kromě zisku dvou titulů postoupil do Ligy mistrů.
Nyní byl prostor k návratu na východní Moravu. „Ke klubu mám vztah, dostavila se nostalgie,“ nezapíral. Přesto na výzvu nekývl. Typologicky by se přitom ke strádajícímu kádru hodil.
Slovácko potřebuje odborníka, který bude na hráče tvrdý a nakopne je. Místo je volné po odvolaném Janu Kameníkovi a jeho ansámblu. Při posledním debaklu 0:4 v Hradci Králové byl na lavičce sportovní ředitel Veliče Šumulikoski, k ruce měl pomocníky od mládeže. Šlo o dočasné řešení. Kameníkův nástupce má převzít mužstvo během repre pauzy, ovšem dosud se tak nestalo a čas kvapí. Už příští neděli čeká tým prestižní derby ve Zlíně.
Ve hře bylo a je více variant. Po odmítnutí Petra Rady či Miroslava Koubka například Radek Kronďák z Táborska, jenže toho se na jihu Čech údajně nechtějí vzdát. Tým ve druhé lize přezimuje na druhém místě, má reálnou šanci minimálně na baráž. Agenti nabízejí hodně jmen, mimo jiné Petra Rumana či Karla Krejčího. Tímto směrem se ovšem údajně v klubu dát nechtějí.
Přáli si comeback drsňáka Jarolíma…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu