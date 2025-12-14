Priske vs. Kováč: Shut up, létalo mezi lavičkami na Letné. Měli jsme jiný názor...
Jejich hádka byla slyšet až nahoře pod střechou hlavní tribuny, kde je zavěšena novinářská lávka. Do tak výrazného sporu se v zápase Sparty s Libercem (2:2) dostali šéfové laviček, tedy trenéři. Brian Priske si pěkně zostra vyměňoval názory s Radoslavem Kováčem, mužem, jehož život je s Letnou značně propojený.
Bylo jasné, že s nastavením se bude hrát ještě nějakých dvacet minut. Zápas se táhl, objevovaly se mezery v plynulosti. V 77. minutě zastavil faulem hostující Lukáš Mašek Angela Preciada. Jasná žlutá.
Karta však rozproudila dění mezi lavičkami. „Asi by to ale mezi nimi mělo zůstat,“ usmál se liberecký záložník Petr Hodouš, jenž už byl na lavici po vystřídání.
„Měli jsme trochu jiný názor na jednu situaci,“ pronesl liberecký kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci. Mluvil chraptivým hlasem, což však nebylo z důvodu hádky nebo vykřičení se při zápase, ale kvůli nemoci. „Už asi tři dny se mě to drží. Bylo to náročný, řešil jsem to už od úterý. První poločas byl drsný, ale ve druhém už to naskočilo a bylo to lepší. Teď se půjdu léčit,“ vysvětloval a omlouval se.
Až nahoře bylo slyšet, že létala spojení jako „shut up“ tedy sklapni, pokud chcete slušnou verzi. Kováč mluví anglicky velmi dobře, vždyť působil v Premier League, proto si mohl s Priskem popovídat. „Bylo to ale se vším respektem. Po zápase jsme si podali ruce, všechno bylo OK,“ upozornil Kováč.
„Hádali se… Mně se to nelíbí ani z jedné strany, tohle je za mě moc. V ideálním případě bych to vyrušil, chtěl bych, aby se obě lavičky soustředily na to, co se děje na hřišti. Kdyby se to podařilo vymýtit, bylo by to super. Ale to se asi nestane,“ konstatoval sparťan Jaroslav Zelený.
Zápas byl celkově poměrně napjatý. Do ohně klasicky přihodil i střídající Jan Kuchta. V nastavení nasadil jesle soupeři Lukáši Letenayovi a pak se mu zblízka vysmál do obličeje. Také Kuchta nedohrál bez karty, viděl ji po strkanici po faulu na Veljka Birmančeviče.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu