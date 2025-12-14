Předplatné

Priske vs. Kováč: Shut up, létalo mezi lavičkami na Letné. Měli jsme jiný názor...

Výměna názorů mezi Brianem Priskem a Radoslavem Kováčem
Výměna názorů mezi Brianem Priskem a Radoslavem KováčemZdroj: koláž iSport.cz
Radoslav Kováč ve výměně názorů s Brianem Priskem
Kouč Liberce Radoslav Kováč reaguje na rozhodnutí sudího
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v utkání proti Liberci
Fotbalisté Sparty slaví vyrovnávací gól proti Liberci
Situace po rohovém kopu, z něhož Liberec inkasoval
17
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Jejich hádka byla slyšet až nahoře pod střechou hlavní tribuny, kde je zavěšena novinářská lávka. Do tak výrazného sporu se v zápase Sparty s Libercem (2:2) dostali šéfové laviček, tedy trenéři. Brian Priske si pěkně zostra vyměňoval názory s Radoslavem Kováčem, mužem, jehož život je s Letnou značně propojený.

Bylo jasné, že s nastavením se bude hrát ještě nějakých dvacet minut. Zápas se táhl, objevovaly se mezery v plynulosti. V 77. minutě zastavil faulem hostující Lukáš Mašek Angela Preciada. Jasná žlutá.

Karta však rozproudila dění mezi lavičkami. „Asi by to ale mezi nimi mělo zůstat,“ usmál se liberecký záložník Petr Hodouš, jenž už byl na lavici po vystřídání.

„Měli jsme trochu jiný názor na jednu situaci,“ pronesl liberecký kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci. Mluvil chraptivým hlasem, což však nebylo z důvodu hádky nebo vykřičení se při zápase, ale kvůli nemoci. „Už asi tři dny se mě to drží. Bylo to náročný, řešil jsem to už od úterý. První poločas byl drsný, ale ve druhém už to naskočilo a bylo to lepší. Teď se půjdu léčit,“ vysvětloval a omlouval se.

Video placeholder

Až nahoře bylo slyšet, že létala spojení jako „shut up“ tedy sklapni, pokud chcete slušnou verzi. Kováč mluví anglicky velmi dobře, vždyť působil v Premier League, proto si mohl s Priskem popovídat. „Bylo to ale se vším respektem. Po zápase jsme si podali ruce, všechno bylo OK,“ upozornil Kováč.

„Hádali se… Mně se to nelíbí ani z jedné strany, tohle je za mě moc. V ideálním případě bych to vyrušil, chtěl bych, aby se obě lavičky soustředily na to, co se děje na hřišti. Kdyby se to podařilo vymýtit, bylo by to super. Ale to se asi nestane,“ konstatoval sparťan Jaroslav Zelený. 

Zápas byl celkově poměrně napjatý. Do ohně klasicky přihodil i střídající Jan Kuchta. V nastavení nasadil jesle soupeři Lukáši Letenayovi a pak se mu zblízka vysmál do obličeje. Také Kuchta nedohrál bez karty, viděl ji po strkanici po faulu na Veljka Birmančeviče.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů