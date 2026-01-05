Plzeň do toho šlape: Hrošovský je blízko, zbývají dva posty. Kolik stál Sojka?

Předplatné

Chance Liga
Plzeňské vedení ve spolupráci s trenérským štábem Martina Hyského pouští do kabiny hodně čerstvého vzduchu. V hektických dnech na startu nového roku tvoří Viktoria kádr pro jarní část sezony. Těsně před odletem na soustředění do Španělska klub oznámil nástup dvou posil – z Hradce se vrací Alexandr Sojka, k mužstvu se připojil i slovenský gólman Dominik Ťapaj. Na dobré cestě jsou jednání o příchodu zkušeného polaře Patrika Hrošovského, řeší se hráči na dvě další pozice.

Někteří členové plzeňského vedení po vánočních svátcích pomalu přespávali v kancelářích, aby vše stihli. Adolf Šádek bývá v přestupových obdobích hodně akční a chce mít kádr vždy hotový rychle. Před odletem na tradiční kemp do Benidormu do toho v Plzni skutečně nebývale „kopli.“ Neustálé telefonování, jednání, vyhodnocování přináší první konkrétní výsledky.

V den odletu do Španělska se k týmu připojily dvě čerstvé posily – první je slovenský mládežnický reprezentační gólman Dominik Ťapaj z Ružomberku, v kádru nahradí Martina Jedličku, jenž řeší angažmá v zahraničí.

Sojka za 10 milionů korun

V neděli večer Plzeň překvapila telefonátem do Hradce. Klub aktivoval zpětný odkup na středního záložníka Alexandra Sojku, který strávil podzim ve východočeských barvách. Viktoria zaplatila podle informací webu iSport 10 milionů korun, z Hradce si v zimní pauze vzala už druhého hráče – z hostování se vrátil talentovaný Tom Slončík.

„Rozhodli jsme se dle smlouvy aktivovat možnost zpětného odkupu právě v tomto přestupním období,“ vysvětlil pro klubový web Martin Vozábal, sportovní ředitel klubu. „Cílem je zvýšit konkurenci uprostřed pole a Saša Sojka během podzimu předváděl velmi slušné výkony. Jsem rád, že tedy může odcestovat na herní kemp a absolvuje s námi hlavní část přípravy,“ doplnil.

Do Benidormu odletěl i talentovaný sedmnáctiletý křídelník Adam Novák z klubové akademie. Na podzim absolvoval s reprezentací do 17 let světový šampionát v Kataru, dvakrát vedl český tým s kapitánskou páskou.

Video placeholder

Celkem přivedla Plzeň na začátku zimy už šest hráčů a stále nemá hotovo. Velký důraz klade na návrat zkušeného polaře Patrika Hrošovského, který by měl pomoct výrazně omlazenému kádru. Transakce z Genku vypadala složitě, nicméně vše je na dobré cestě a slovenský reprezentant se velmi pravděpodobně vrátí do míst, kde se vyšvihl k velmi solidní zahraniční kariéře.

Belgický Genk začal v pondělí přípravu, už v úterý se tým přesouvá na soustředění do španělské Marbelly. Pokud s týmem odcestuje i slovenský reprezentant, ve Španělsku by se mohl rovnou přesunout na kemp Plzně do Benidormu.

Plzeň už poslala Genku oficiální nabídku

Podle informací z Belgie, které zjišťoval během neděle a pondělí iSport, se řešil Hrošovského návrat do Plzně už v létě. Poté, co hráč v klubu prodloužil smlouvu do léta 2026, se nakonec rozhodl odehrát podzim v Belgii – také proto, že už v tu chvíli nemohl být dopsaný na soupisku Plzně pro Evropskou ligu.

Ke kýženému návratu by mělo dojít nyní v zimě. Hrošovský s rodinou chtějí zpět na západ Čech, kde mají rodinné vazby. V belgickém klubu si za více jak šest let vybudoval velmi silnou pozici, patří k největším oblíbencům fanoušků.

Klub na jeho pozici uprostřed hřiště hledá mladší hráče a ve chvíli, kdy měl drobný polař vyslovit přání k návratu do Česka, mu bránit nebude. Podle informací iSportu už Genk v minulých dnech obdržel od Plzně oficiální nabídku, finanční kompenzace za hráče, kterému v Belgii v létě vyprší smlouva, by neměla být vysoká. Přestup tedy s velkou pravděpodobností v nejbližší době klapne.

Ve chvíli, kdy Plzeň dořeší Hrošovského, zbývají vedení klubu najít posily na dvě pozice. Na křídlo, kde byl hlavní prioritou Emmanuel Ayaosi, kterého nepustila Karviná, se pozornost stočila do Srbska – konkrétně na ghanského mladíka Douglase Owusua ze srbského Radniku. Jednání probíhají, také u něj je silný zájem na tom, aby se k Plzni připojil co nejdřív už na soustředění ve Španělsku.

Poslední pozicí je hrotový útočník. Klub si stáhl z Olomouce Daniela Vašulína, nicméně při finalizaci odchodu Rafia Durosinmiho do italské Pisy shání Plzeň ještě jednoho koncového hráče. Je možné, že zesílí jednání s druholigovými Benátkami, kde má vyhlídnutého exslávistického Daniela Filu. Italský celek si ale zatím klade velmi vysoké podmínky.

PŘÍCHODY:

  • Dominik Ťapaj (21, brankář, Ružomberk)
  • Dávid Krčík (26, obránce, Karviná)
  • Adam Kadlec (22, obránce, Bohemians)
  • Tom Slončík (21, záložník, návrat z hostování Hradec)
  • Alexandr Sojka (22, záložník, Hradec)
  • Daniel Vašulín (27, útočník, návrat z hostování Olomouc)

ODCHODY:

  • Martin Jedlička (27, brankář) – hledá si zahraniční angažmá
  • Lukáš Hejda (35, obránce) – B tým
  • Jan Kopic (35, záložník) – B tým
  • Milan Havel (31, obránce) – Bohemians (po lednovém utkání EL proti Portu)
  • Rafiu Durosinmi (23, útočník) – finalizuje zahraniční angažmá (Pisa)

KDO JEŠTĚ MŮŽE PŘIJÍT:

  • Patrik Hrošovský (33, záložník, Genk)
  • Douglas Owusu (19, záložník, Radnik)
  • Daniel Fila (23, Benátky)

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

