Trpišovský o střídáních i Chorém: Jsme na něm závislí. Koho z pole by poslal do brány?
Domácí kouč se usmíval, není divu. Fotbalisté Slavie odehráli pod vedením Jindřicha Trpišovského možná nejdominantnější poločas v derby od první konfrontace s Brianem Priskem (4:0). Pomohla luxusní střídání, gamechanger Tomáš Chorý i domácí kulisa. „Bylo to jako sedmý zápas play-off,“ oddechl si muž s kšiltovkou, jehož tým po výhře 3:1 navýšil náskok na rivala na deset bodů.
Jak si užíváte obrat v derby?
„V první půli jsme soupeře do ničeho nepouštěli a najednou přišel gól z ničeho. Ale vlastně to pomohlo zápasu, učinili jsme nějaké změny. A hodně nám pomohla energie na stadionu. Jsem rád, že když se loučil Simon Deli, tak jsme vyhráli, rád bych to věnoval jemu. Už jsem jednou říkal, že standardky hrají ve fotbale podstatnou roli.“
Střídání Chytila a Mosese se povedla, že?
„Ohromně. K hráčům, co odešli - Sanyang měl úkol vykrývat Vydru, který chodí do výstavby, a utahat obranu, trochu jsme ho obětovali. Schranz zase dostal kartu a museli jsme něco změnit. Proběhla debata, zda ukážeme na Mubaraka či Chytila, nakonec jsme rozhodli kvůli standardním situacím i chemii s Chorým a Provodem. Chytilovi se hodně dařilo uhrávat první souboje a Moses nám zvedl díky své akceleraci střed hřiště. Pak se zlepšil celý tým.“
Nehrklo ve vás před zápasem, když musel na poslední chvíli po zranění Jindřicha Staňka do brány Jakub Markovič? Neměli jste pak na lavici gólmana.
„Nehrklo ve mně, protože víme, jaké gólmany máme. Je tu velká zastupitelnost. Když nám vypadli hráči, v jeden moment třeba sedm, vždy to někdo zvládl zastoupit. Věděl jsem, že to zvládne. Ale nepříjemnější bylo, že jsme přišli o jedno střídání, která jsme měli předem detailně promyšlené k průběhu utkání. Z pěti jsme měli náhle čtyři. Bez brankáře na lavičce? Z 99,9 % gólman vždy dochytá, byť jsme měli variantu z pole.“ (usmívá se).“
Koho?
(směje se) „Byl by to Tomáš Holeš. Chytá na tréninku a chytá rád. Pak bychom ale řešili problém, koho k Haraslínovi. Byť Tomáš Vlček to v minulosti také zvládnul.“
Bylo pro vás klíčové dát do derby zdravotně dohromady Lukáše Provoda?
„Určitě odehrál lepší zápasy. Na jeho pohybu bylo vidět, že to není úplně on. Určitě nebyl stoprocentní, byl tak na 70 %. Ukázal jaký je válečník, co je schopný se obětovat pro tým. Bylo to důležité mentálně, jak organizuje hru, předávají se přes něj informace týmu.“
Byl to ale především zápas Tomáše Chorého, že?
„Podobné to bylo i po Plzni, kdy jsme vyhráli 5:3. Válečník, vítězný typ. Čím těžší zápas, tím jeho výkon graduje. Před třemi lety nám tito hráči v kádru chyběli. Je to hodně o soubojích a emocích, kde musí míru neustále korigovat. Možná je pro nás problém, jak jsme na něm nahoře závislí. Je to vidět, když nenastoupí. V derby nebyl stoprocentně zdravotně v pořádku, nešel do plného sprintu. Ale ohromě na tým přenáší emoce, v dobrém slova smyslu. Viděl jsem ho na rozcvičce a skoro z něj šel strach. Mentalita je hodně omílané slovo, často je těžké si pod tím něco představit. Ale jde o to, jak strhnete tým kolem a jak hrajete v důležitých momentech. V tom je důležitý.“
Berete takřka dokonalou druhou půli jako odpověď na menší kritiku, která se někdy snáší na herní styl Slavie?
(zamyslí se) „Beru to tak, že jsem rád, jak jsme zvládli tento zápas. Rozhodně jsou zápasy, u kterých si přeji, abychom je zvládli líp. Ale tuto sezonu jsme se museli vyrovnávat s absencemi, které ani nepamatuji. I tak držíme neporazitelnost, zvládli jsme těžké zápasy, vedeme ve spoustě metrik. To si musíme udržet. Každý zápas je jiný a teď se v derby hodně hrálo, což nám vyhovovalo. Chceme body, chceme vítězství a samozřejmě chceme hrát i ten nejlepší možný fotbal. Teď pomohlo i fantastické hřiště.“
Máte desetibodový náskok na čele. Napadá vás vůbec, jak ho ztratit?
„Jednoznačně, vždyť teď jedeme dvakrát ven – do Zlína a na Baník. Čekají nás dva zápasy s Plzní, zápas se Spartou. Česká liga šla nahoru, ještě hrajeme s Olomoucí… Nechci nic přivolávat, ale na podzim tu mělo 18 lidí covid a víme, jak jsme vypadali. Tabulku nevnímáme, tohle byl spíš sedmý zápas play-off.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu