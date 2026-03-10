Předplatné

Jurečka probudil Baník, Jablonec drží klíč do Evropy. Jaký má repre plán s Daridou?

Video placeholder
Na juchání to ještě zdaleka není, ale na chmury už také ne. Václav Jurečka společně s tahy trenéra Ondřeje Smetany probouzí fotbalový Baník v boji o ligovou záchranu – a paradoxně i o Evropu. Ostrava je v semifinále MOL Cupu, který bude extrémně zajímat Olomouc a Liberec. Kdo z nich skončí pátý? A bude to stačit na předkola? „Los mají velmi podobný,“ podotýká redaktor Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby Zoom. Kolega Michal Kvasnica zase poodhaluje zákulisí jednání reprezentace s Vladimírem Daridou. Co mu nastínil kouč Miroslav Koubek a manažer Pavel Nedvěd?

Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na www.liganaruby.cz či v sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

