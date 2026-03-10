Smetanův plán: Sinjavskij do rotace, Ortiz za béčko. Co bude s Havranem?
V minulém týdnu najel ostravský trenér Ondřej Smetana na vítěznou vlnu a značně vylepšil fotbalovou náladu v Moravskoslezském kraji. Navíc pošetřil síly tím, že dostal do hry členy širšího kádru, díky čemuž se mu zase podařilo uvést do pozoru a pozitivnějších myšlenek i ostatní. Je to malý vzorek, leč pro Baník ve strastiplné sezoně – a před klíčovými bitvami – enormně důležitý. „Dobrý týden,“ zhodnotil Smetana postup do semifinále MOL Cupu a výhru nad Zlínem. Co dál? V plánu je opět rotace sestavy, individuální rozvoj, ale i minutáž pro některé v béčku.
Má za sebou teprve čtyři odkoučované zápasy. Fanoušci Baníku pod Ondřejem Smetanou zažili hodně odlišné emoce v tomto pořadí: domácí zklamání, ostudu na Letné, šťastný penaltový postup a parádní šestigólový zážitek. Klíčovou zprávou je, že se pozitivním směrem vyvíjí výsledky i výkony, a samozřejmě taky s tím spojená zvyšující se návštěvnost. Poslední dny dodaly naději.
„Jsem rád za přenos věcí z tréninku, zároveň jsem měl obavy, jak po těžkém týdnu budeme vypadat, ale kluci ukázali, že jsou fyzicky dobře připraveni a máme kde brát. Vyšel i risk s rotací ve středu, takže fajn,“ pochvaloval si Smetana klidným hlasem. Že by se nechal unést jako po potupném utkání na Spartě (2:5), kdy byl značně kritický, se nestává. „Prožívám to spíš v sobě.“
To však neplatí pro jeho svěřence, do hry jich za tři týdny dostal již jednadvacet. „Máme čtyřiadvacet hráčů a všichni jsou k dispozici,“ vysvětluje, proč se ve čtvrtfinále v Hradci Králové odvážil nasadit jména jako Pablo Ortiz, Hamidou Kante, Michal Frydrych, Artúr Musák, Jakub Pira, David Buchta nebo Srdjan Plavšič.
Upřímně, na rozdíl od ostatních klubů bojujících o záchranu si to Smetana díky široké soupisce může dovolit. Konkurence je solidní, i proto byli Lauri Laine s Petrem Jaroněm víceméně přeřazeni do druholigového béčka ke končícímu Josefu Dvorníkovi.
Ze zdravých kusů se zatím nedostalo jen na náhradního brankáře Viktora Budinského, což je ale vzhledem k Jedličkově výtečné formě logické, a forvarda Ladislava Almásiho. Jinak si trenér pomaličku testuje všechny, což bude brzy platit i pro Vlasije Sinjavského a asi i Dennise Owusua.
Oba měli zdravotní problémy, proto hráli v sobotu za rezervu, nicméně minimálně Estonec, jehož zná Smetana ze Slovácka, se dočká v nejbližší době i prvoligové šance v dresu FCB. Kde? Přes nohu na levé straně, kde to má Sinjavskij nejraději. Transformace doprava, kde Baník takovou sílu nemá, se nechystá.
„Určitě půjde do rotace s Kantem a Holzerem. I Dana musíme víc rotovat. V některých zápasech nám Vlasij může pomoci měnit strukturu naší hry či rozestavení v přípravné fázi. Je velmi silný s míčem. Nejprve ho ale musíme na vše připravit, protože ta absence byla delší,“ vysvětloval kouč.
Jak naložit s mladíky?
Ještě déle pauzíroval Ortiz. O kolumbijském stoperovi mluvil v rozhovoru pro Ligu naruby jeho bývalý spoluhráč z Houstonu Ondřej Lingr, Smetana nedobrý stav Jihoameričana potvrdil: „Potřebuje jít hrát brzy za béčko a potom využít repre pauzu, aby se dotrénoval. Tím jeho stav můžeme zvednout. Hlavně fyzicky, aby nám mohl pomoci.“
Samotnou kapitolou je Marek Havran, spolu s Pirou jeden z objevů podzimu. V úvodních třech utkáních pod Smetanou neodehrál ani minutu, poprvé nastoupil až na čtvrthodinku v neděli. Rezonující téma odchovancova nevytěžování je pochopitelné.
Jednak jde o to, že Havran v první polovině ročníku zaujal, ačkoli zapsal pouze jednu asistenci. Sebevědomé křídlo s náturou neustálého podstupování soubojů jeden na jednoho aby člověk v Česku marně pohledal, zatímco na Bazalech takový typ je.
A taky jde o to, že přestože systém se dvěma desítkami (zleva Václav Jurečka, zprava Michal Kohút) či jednou desítkou (Kohút) a dvěma hroty (Jurečka, Abdallah Gning) devatenáctiletému levákovi úplně nesedí, konkurenti Buchta s Plavšičem nejsou v lepší sportovní formě.
Navíc Srb v Ostravě v létě (stejně jako Ladislav Almási) zřejmě skončí, tudíž je jasné, že i majitel Václav Brabec, jak už několikrát v minulosti naznačil, by radši hrál své mladé. Dává to smysl ze všech stran. Ostatně debaty o tom, jak s Havranem a Pirou naložit během záchranářského jara, v klubu probíhaly takřka celou zimu. Předchůdce Tomáš Galásek to rovněž popisoval.
„Vnímám od fanoušků, možná i vedení a některých hráčů tlak, že by chtěli být na hřišti,“ uznal Smetana. „Momentálně hrajeme v rozestavení, ve kterém nemáme klasická křídla, chceme mít jiné přednosti. Vnímám kvalitu Marka Havrana, ale dneska to není jen o něm. V naší situaci se musíme dívat v první řadě na nás, na Baník, a pak dojde na jeho progres a práci s ním. To si také moc dobře uvědomujeme.“
Cílem je však momentálně něco jiného než promyšlený rozvoj největších talentů. „Nechci to moc rozebírat, soustředíme se na to, abychom byli úspěšní. Ne na to, abychom uspokojili dvacet čtyři hráčů. Opakujeme to i po zápase. Víme moc dobře, jakou práci odvedl Jakub Pira v Hradci. I když to nebylo tolik vidět, na obranu neustále tlačil. Vnímáme kvalitu i perspektivu mladých hráčů, ale teď jsou přednější jiné věci – a to musí každý pochopit,“ uzavřel třiačtyřicetiletý šéf lavičky.
Vyprofilovaná základní jedenáctka Baníku
Jedlička
Chaluš - Kričfaluši - Pojezný
Rusnák - Boula - Planka - Holzer
Kohút - Jurečka
Gning
„Béčková“ sestava z náhradníků
Budinský
Frydrych- Ortiz - Kante
Bewene - Musák - Šancl - Sinjavskij
Buchta/Owusu - Pira/Almási - Havran/Plavšič
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu