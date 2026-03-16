Nostalgický Kadeřábek: K Surovčíkovým slovům jsme si řekli svoje. Sochůrek? Klobouk dolů
Na Letné skóroval po necelých jedenácti letech. Naposledy se mu to povedlo v květnu 2015. Fotbalová Sparta tehdy porazila Slovácko 5:2, tedy stejně jako v posledním utkání. Pavel Kadeřábek si však také při výhře připomněl další památné utkání.
Vzpomněl jste si na zápas se Slováckem z roku 2015?
„Vůbec. Já nevěděl... je to samozřejmě hezké, takové vzpomínkové, nostalgické. V tu chvíli jsem ale vůbec nevěděl, komu jsem dal poslední gól na Letné.“
A kdy jste hrál naposledy levého beka ve čtyřce? V Budapešti v osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku v roce 2021?
„Asi, ano. Ve Spartě jsem nastoupil vlevo v Olomouci, ale tam byl za mnou Patrik Vydra, vysouval se do středu. Takže to proti Slovácku byla druhá tvrdá prověrka po Holandsku.“
Jak tým zvládl přerod na nový systém se čtyřmi vzadu a třemi středním záložníky?
„Pro každého je to složité, je něco jiného hrát ve trojce a ve čtyřce. Člověk se musí nějakým způsobem adaptovat, musí se naučit vnímat trošku jinak prostory, musí je vidět jinak. Myslím si, že jsme to zvládli dobře, že jsme hru nějakým způsobem kontrolovali a zaslouženě jsme vyhráli, i když jsme na to měli po Alkmaaru vlastně jen dva dny.“
V Alkmaaru kritizoval brankář Jakub Surovčík přístup k zápasu. Probírali jste jeho slova a především jejich obsah v týmu?
„Ano, víme, že to nebylo ideální. Každý jsme si k tomu řekli svoje a asi takhle bych to nechal být.“
Pojďme k pozitivní záležitosti, poprvé nastoupil sedmnáctiletý Hugo Sochůrek. Co jste říkal jeho výkonu?
„Před zápasem jsem ho viděl v tunelu, jak tam stál a koukal a jenom jsem mu řekl, ať si to užije, že je to sen každého kluka zahrát si na Letné. On to zažil v sedmnácti, to se nám nepodařilo. On měl to štěstí a já dávám klobouk dolů, pogratuloval jsem mu. Nebál se hrát, vzít si balon, ač neměl gól a asistenci, patřil k nejlepším hráčům na hřišti.“