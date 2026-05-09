Plzeň - Liberec 2:0. Viktoria doma uspěla, triumf potvrdila parádní trefa Sojky

Radost fotbalistů Plzně po druhé brance do sítě Slovanu
Radost fotbalistů Plzně po brance do sítě Liberce
Útočník Viktorie Mohamed Toure otevřel skóre v utkání proti Liberci
Lukáš Červ asistoval na úvodní branku duelu proti Liberci
Denis Višinský se snaží dosáhnout na centrovaný míč
Toumani Diakité z Liberce u míče v utkání proti Plzni
Denis Višinský z Plzně v souboji s Milanem Lexou ze Slovanu Liberec
Mohamed Toure z Plzně stíhá libereckého stopera Ange N&#39;Guessana
Fotbalisté Viktorie Plzeň zvládli domácí duel druhého kola Skupiny o titul proti Liberci a zvítězili 2:0. Svěřenci kouče Martina Hyského rozhodli o svém triumfu už v prvním poločase, kdy Lukáš Červ ve 13. minutě výborně vystihl rozehrávku Slovanu a předložil míč Mohamedu Touremu. Dvacetiletý útočník zakončoval do odkryté branky a připsal si druhou ligovou trefu v dresu Plzně. Ve druhém poločase přidal pojistku tříbodového triumfu Alexandr Sojka. Mladý záložník se prosadil parádně trefeným přímým kopem přes libereckou zeď. Viktoria se výhrou proti Slovanu přiblížila jistotě třetího místa. Aktuálně na třetí příčce drží osmibodový náskok před Jabloncem. Severočeši však mají o jeden odehraný zápas méně. Program nadstavby v Chance Lize >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec3212101044:3446

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

