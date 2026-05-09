Plzeň - Liberec 2:0. Viktoria doma uspěla, triumf potvrdila parádní trefa Sojky
Fotbalisté Viktorie Plzeň zvládli domácí duel druhého kola Skupiny o titul proti Liberci a zvítězili 2:0. Svěřenci kouče Martina Hyského rozhodli o svém triumfu už v prvním poločase, kdy Lukáš Červ ve 13. minutě výborně vystihl rozehrávku Slovanu a předložil míč Mohamedu Touremu. Dvacetiletý útočník zakončoval do odkryté branky a připsal si druhou ligovou trefu v dresu Plzně. Ve druhém poločase přidal pojistku tříbodového triumfu Alexandr Sojka. Mladý záložník se prosadil parádně trefeným přímým kopem přes libereckou zeď. Viktoria se výhrou proti Slovanu přiblížila jistotě třetího místa. Aktuálně na třetí příčce drží osmibodový náskok před Jabloncem. Severočeši však mají o jeden odehraný zápas méně. Program nadstavby v Chance Lize >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46